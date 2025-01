Vader verdacht van doden 12-jarige zoon Gianny-Davey in Groningen

De 45-jarige man die zondag is aangehouden voor de gewelddadige dood van een twaalfjarige jongen in Groningen, is de vader van het slachtoffer. Dit meldt het Openbaar Ministerie dinsdag. Het 12-jarige kind werd zondagmiddag onder verdachte omstandigheden dood gevonden in een huis in Groningen.

De nabestaanden zijn "volledig verslagen en intens verdrietig" door het overlijden van Gianny-Davey, een jongen van Antilliaanse afkomst. De organisatie Namens de Familie en een casemanager van Slachtoffer Nederland staan de familie van Gianny-Davey momenteel bij.

"Er komt heel veel op ze af momenteel", stelt media-adviseur Niels Dekker, die de afgelopen dag meerdere gesprekken met ze heeft gevoerd. "Ze hebben nu vooral behoefte aan privacy en rust."

Vader blijft vast

Het lichaam van de jongen werd zondagmiddag aangetroffen in een woning aan de Blekerslaan in de Oosterpoortwijk. De jongen woonde in Amsterdam. De politie hield zijn vader ter plaatse aan.

Het OM heeft bepaald dat de vader de komende veertien dagen in voorarrest blijft.

