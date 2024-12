Politie deelt meer details over dode jongen (12) in Groningen

De politie heeft meer details gedeeld over de jongen die zondag dood is aangetroffen in een woning in Groningen. Het slachtoffer is een 12-jarige jongen uit Amsterdam. De jongen werd zondag onder verdachte omstandigheden in de woning aan de Blekerslaan in Groningen aangetroffen, ter plaatse is een 45-jarige man uit Groningen aangehouden.

Buren van de woning waar de 12-jarige jongen is gevonden zijn in shock. Hun reacties op het tragische nieuws zie je in bovenstaande video.

Familiaire sfeer

De politie bevestigt dat ze op dit moment rekenen op een incident in de familiaire sfeer. De verdachte zit momenteel in beperkingen. De man mag daarom alleen contact hebben met zijn advocaat en wordt dinsdag voorgeleid voor de rechter commissaris.

In de woning wordt er nog steeds onderzoek gedaan. Ook is er inmiddels een buurtonderzoek gehouden. Voor mensen die daar behoefte aan hebben is er slachtofferhulp beschikbaar.

'Dit is moord'

Buren van de woning in Groningen waar zondagmiddag de 12-jarige jongen dood werd gevonden, kunnen niet geloven wat er gebeurd is. "Dit is verschrikkelijk", zegt de buurman tegen Hart van Nederland. "Een kind van 12 jaar, waar hebben we het over?" Het was gewoon een normaal gezin, twee kinderen", zegt hij. "Verschrikkelijk. Dit is het ergste wat je kan overkomen."

"Dit is gewoon moord", reageert een buurvrouw. "Een kind van 12 jaar gaat niet vanzelf dood. En als er iemand is aangehouden in de woning, dan kun je er op donder op zeggen dat er iets niet pluis is."