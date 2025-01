Enorm bedrag gedoneerd voor afscheid en moeder vermoordde Gianny-Davey (12)

Een crowdfunding voor de uitvaartkosten en financiële ondersteuning van de moeder van de omgebrachte Gianny-Davey heeft al meer dan 73.000 euro opgeleverd, veel meer dan het doelbedrag. De 12-jarige jongen uit Amsterdam werd dood gevonden in het huis van zijn vader in Groningen. De vader is aangehouden.

Het extra geld zal volgens de crowdfunders worden overgemaakt naar de voetbalclub van het kind "zodat het ten goede komt aan zijn team- en clubgenootjes, en andere goede doelen die zijn moeder een warm hart toedraagt."

Het lichaam van de jongen werd zondagmiddag aangetroffen in een woning aan de Blekerslaan in Groningen. De jongen woonde in Amsterdam bij zijn moeder. De politie hield zijn vader, een 45-jarige man, ter plaatse aan in Groningen.

Geen uitvaartverzekering

'Met intens verdriet en gebroken harten nemen wij afscheid van Gianny-Davey. Mijn geliefde zoon, onze kleinzoon, neefje en vriend', luidt de tekst bij de crowdfunding. 'Gianny-Davey was een energieke en sprankelende jongen die volop in het leven stond. Zijn glimlach en warmte raakten iedereen om hem heen. Of hij nu met zijn vrienden speelde of op het voetbalveld stond.'

Volgens de crowdfunders was er voor het kind geen uitvaartverzekering. Door geld in te zamelen willen zij het afscheid bekostigen en de moeder van de twaalfjarige financieel ondersteunen.