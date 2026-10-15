Veroordeelde Mels van B. wil lagere celstraf voor ernstig kindermisbruik

De 47-jarige Mels van B., die 18 jaar cel en tbs met dwangverpleging kreeg voor jarenlang ernstig seksueel misbruik van jonge meisjes, wil een lagere gevangenisstraf. Dat bleek donderdag tijdens een zitting bij het gerechtshof in Den Haag. De veroordeelde in de Barendrechtse zedenzaak betwist de feiten niet, maar vindt zijn straf te hoog.

De rechtbank veroordeelde Van B. in maart tot 18 jaar cel en tbs met dwangverpleging. Zijn advocaten richten zich in hoger beroep alleen op de hoogte van de straf. Ook de schadeclaims van de slachtoffers worden niet betwist.

Ouders van de slachtoffers vreesden al na de uitspraak dat Van B. in hoger beroep zou gaan:

1:49 Ouders in zedenzaak 'voorzichtig blij', maar vrezen hoger beroep

Advocaten vrezen gevolgen voor behandeling

Volgens de verdediging kan een lange gevangenisstraf nadelige gevolgen hebben voor de tbs-behandeling van Van B. "Een dergelijk lange gevangenisstraf schuurt met doelstellingen van de tbs", zei een van zijn advocaten.

De advocaten hadden eerder al gepleit voor maximaal 8 jaar cel, zodat Van B. sneller met zijn behandeling kan beginnen. Ze vroegen het hof om een deskundige aan te stellen die de gevolgen van de celstraf voor zijn behandeling onderzoekt. Dat verzoek werd afgewezen. Wel wordt Van B. opnieuw onderzocht door deskundigen die hem eerder beoordeelden.

Maak van Hart van Nederland je Google-favoriet

Jarenlang misbruik van jonge meisjes

Van B. misbruikte jarenlang minderjarige vriendinnetjes van zijn dochter, van wie de meesten tussen de 4 en 13 jaar oud waren. Hij drogeerde de meisjes met slaapmiddelen als zij bij hem thuis logeerden of op een camping in het Brabantse Hoeven verbleven. Ook maakte hij beelden van het misbruik.

Daarnaast misbruikte hij zijn eigen dochter en mishandelde hij zijn zoon door hem slaapmiddelen toe te dienen.

Van B. was donderdag niet aanwezig bij de zitting. Wel waren enkele ouders van slachtoffers in de rechtszaal. In totaal hebben 63 slachtoffers een schadevergoeding geëist.

Wanneer het hoger beroep inhoudelijk wordt behandeld, is nog niet bekend. Het gerechtshof streeft naar een behandeling in het tweede kwartaal van 2027.