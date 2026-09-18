Meisje (15) verdacht van moord op beide ouders voor de rechter

Het 15-jarige meisje uit het Groningse Meerstad dat wordt verdacht van de moord op haar beide ouders, staat vrijdag voor het eerst voor de rechter. Haar vader en moeder, beiden 53 jaar, werden precies drie maanden geleden dood aangetroffen in hun woning aan de Meerhoven. Dit weten we tot nu toe over de zaak.

Het meisje werd op 18 juni aangehouden, dezelfde dag dat haar ouders dood werden gevonden. De buurt was in shock. In onderstaande video vertelden bewoners aan Hart van Nederland dat ze niet konden geloven wat er was gebeurd. Burgemeester Roelien Kamminga van Groningen liet destijds in een bericht weten dat de "tragische gebeurtenis" een "diepe impact" heeft op veel mensen.

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Een dag na de dood van de ouders maakte het Openbaar Ministerie bekend dat het meisje wordt verdacht van dubbele moord.

Waarom wordt ze verdacht van moord?

Bij moord gaat justitie ervan uit dat iemand vooraf het plan heeft gehad om een ander te doden. Dat verschilt van doodslag, waarbij iemand een ander in een opwelling doodt.

Waarom het OM in deze zaak uitgaat van moord en niet van doodslag, is niet bekendgemaakt. Ook over een mogelijk motief is niets naar buiten gebracht. Het is evenmin bekend of het meisje heeft bekend.

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Het OM liet eerder weten vanwege de minderjarigheid van de verdachte terughoudend te zijn met het delen van informatie.

Zitting achter gesloten deuren

Kort na haar aanhouding bepaalde de rechter-commissaris dat het meisje veertien dagen langer moest blijven vastzitten. Begin juli werd haar voorarrest met nog eens negentig dagen verlengd.

Vrijdag vindt de eerste inleidende zitting plaats. Daarvoor is een uur uitgetrokken. Omdat het meisje minderjarig is, wordt de zaak volgens de gebruikelijke regels van het jeugdstrafrecht achter gesloten deuren behandeld.