Meisje verdacht van moord op ouders Meerstad blijft 90 dagen langer vastzitten

De 15-jarige verdachte van de dubbele moord in Meerstad blijft negentig dagen langer vastzitten. Dat heeft de raadkamer van de rechtbank Noord-Nederland woensdag besloten. Het meisje wordt verdacht van de moord op haar ouders, een 53-jarige man en een 53-jarige vrouw.

Het Openbaar Ministerie zegt verder terughoudend te zijn met het verstrekken van informatie omdat de verdachte minderjarig is. Daarom worden op dit moment geen verdere mededelingen gedaan over de strafzaak.

Jeugdadvocaat Julia Mekkers vertelt in onderstaande video hoe het nu verder gaat met het meisje:

2:18 Jeugdadvocaat over aangehouden tiener familiedrama Meerstad: 'Snel een voogd komen'

Zittingen achter gesloten deuren

Zoals gebruikelijk in het jeugdstrafrecht vinden alle toekomstige zittingen in deze zaak achter gesloten deuren plaats. Dat betekent dat het publiek en de pers daarbij niet aanwezig mogen zijn.