Eis van 12 jaar cel en tbs tegen 'veelkoppig monster' Mark S.

Rechtszaak

Vandaag, 11:10 - Update: 4 uur geleden

Het Openbaar Ministerie heeft 12 jaar cel en tbs met dwangverpleging geëist tegen de 32-jarige Mark S. uit Borculo. Hij wordt verdacht van het verkrachten van twee vrouwen en het grootschalig seksueel afpersen van meisjes en vrouwen. Daarbij zou hij hebben gedreigd naaktbeelden van hen te verspreiden. "De verdachte is een compleet gevoelloos, veelkoppig monster", zei de officier van justitie woensdag in de rechtbank in Groningen.

Volgens het OM gebruikte de verdachte talloze aliassen om zijn slachtoffers te manipuleren en te bedreigen. Veel van de slachtoffers komen uit Gelderland, uit de directe omgeving van S.

Gokverslaving

S. werd in 2024 aangehouden na een aangifte van verkrachting door een slachtoffer uit de provincie Groningen. Het geld dat S. verdiende met financiële sextortion gebruikte hij om zijn gokverslaving te financieren.

Door ANP

