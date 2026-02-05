Sextortion-slachtoffer spreekt geëmotioneerd: 'Je hebt me kapotgemaakt'

In de zedenzaak tegen Mark S. uit Borculo hebben slachtoffers vandaag het woord genomen in de rechtbank. In bovenstaande video een van die slachtofferverlkaringen. Voor het eerst stond de vrouw oog in oog met de man die volgens justitie verantwoordelijk is voor jaren van dwang en afpersing.

Mark S. wordt verdacht van onder meer sextortion, bedreiging en verkrachting. In totaal worden elf zaken behandeld. De strafeis volgt later.