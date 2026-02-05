Volg Hart van Nederland
Sextortion-slachtoffer spreekt geëmotioneerd: 'Je hebt me kapotgemaakt'

Crime

Vandaag, 16:59 - Update: 37 minuten geleden

In de zedenzaak tegen Mark S. uit Borculo hebben slachtoffers vandaag het woord genomen in de rechtbank. In bovenstaande video een van die slachtofferverlkaringen. Voor het eerst stond de vrouw oog in oog met de man die volgens justitie verantwoordelijk is voor jaren van dwang en afpersing.

Mark S. wordt verdacht van onder meer sextortion, bedreiging en verkrachting. In totaal worden elf zaken behandeld. De strafeis volgt later.

Weer grote sextortion zaak, verdachte maakte mogelijk zeventig slachtoffers
Jeugdvriend van Mark S. over grote sextortionzaak: 'Was dit écht mijn vriend?'
Kiki's partner pleegde zelfmoord door sextortion, meer slachtoffers sinds lockdown
