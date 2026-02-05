Sextortion-slachtoffer 'Samantha' doet boekje open: '14 jaar heeft hij zijn gang kunnen gaan'

De tweede dag van de zedenzaak tegen Mark S. uit Borculo stond vooral in het teken van de slachtoffers. Donderdag kwamen de verhalen van 11 slachtoffers aan bod. Eén voor één schetsen ze een beeld van een man die heel geraffineerd hun levens kapotmaakte. De 38-jarige 'Samantha' (echte naam bekend bij de redactie) vertelt over hoe de verdachte te werk zou zijn gegaan.

Bekijk haar verhaal in bovenstaande video.