Ali B ontwijkt pers op laatste zittingsdag, hof hoort extra getuige

Rechtszaak

Vandaag, 09:51 - Update: 2 uur geleden

Het gerechtshof in Amsterdam heeft op de derde en laatste zittingsdag in de zedenzaak tegen Ali B besloten om nog een getuige te horen. Dat werd maandag duidelijk bij de start van de zitting. De rapper, die terechtstaat voor twee aanrandingen en twee verkrachtingen, arriveerde rond 08.45 uur bij de rechtbank. Hij wist grotendeels onopgemerkt de ingang van het gerechtshof te bereiken en sprak niet met de pers.

De advocaten van Ali B hadden donderdag in hun pleidooi verzocht om Danny Ellinger, de voormalige partner en manager van Ellen ten Damme, te mogen horen. Het hof heeft daarmee ingestemd, omdat het om een belangrijke getuige gaat en de verdediging hem nog niet eerder heeft kunnen verhoren.

Advocaat Bart Swier wil de getuige maandagochtend achter gesloten deuren horen. De pers heeft het hof verzocht om journalisten daarbij toe te laten.

2,5 jaar cel

In 2024 werd Ali B veroordeeld voor een poging tot verkrachting van Ellen ten Damme. Dit zou zijn gebeurd in Marokko, rond de opnames van een tv-programma. Het Openbaar Ministerie (OM) ging daartegen in hoger beroep en stelt dat er wel degelijk sprake is geweest van verkrachting. Het OM eist in het hoger beroep 2,5 jaar cel tegen de rapper voor twee verkrachtingen en één aanranding.

Op de slotdag reageert het OM op het pleidooi van de advocaten, die hebben gepleit voor vrijspraak. Ook krijgt Ali B het laatste woord. Het hof doet op 7 mei uitspraak.

Door Redactie Hart van Nederland/ANP

