OM eist 2,5 jaar cel in zedenzaak tegen Ali B

Rechtszaak

Vandaag, 10:45 - Update: 3 uur geleden

Tegen Ali B is donderdag een celstraf van dertig maanden geëist in het hoger beroep van zijn zedenzaak. Het Openbaar Ministerie acht hem schuldig aan een aanranding en twee verkrachtingen.

Toen de zaak in 2024 werd behandeld in de rechtbank in Haarlem, eiste het OM een celstraf van drie jaar. De rapper werd veroordeeld tot een gevangenisstraf van twee jaar. De rechtbank achtte alleen een verkrachting van een vrouw en poging tot verkrachting van Ellen ten Damme bewezen.

Ali B werd in totaal beschuldigd van vier feiten. Het OM acht een aanranding en twee verkrachtingen bewezen.

Voor de aanranding van Jill Helena vraagt het OM om vrijspraak:

'Grote impact'

"De impact van de feiten is voor de slachtoffers zeer groot geweest. Nog altijd kampen ze met de psychische gevolgen", zei de aanklager in hoger beroep. Bij de strafeis is onder meer de grote media-aandacht voor de zaak meegewogen en het feit dat Ali B geen eerdere strafbare feiten heeft begaan.

De eerste aangifte in de zaak kwam van een vrouw die zegt in augustus 2018 door Ali B te zijn verkracht en aangerand tijdens een schrijverskamp in Heiloo. Ze verklaarde bij de politie dat Ali B zijn vingers bij haar ongevraagd en onverhoeds naar binnen bracht, terwijl zij in een slaapkamer van de villa orale seks had met rapper Ronnie Flex. Kort daarvoor zou ze door de verdachte zijn aangerand in de woonkeuken. Het OM vindt haar verklaringen betrouwbaar. Ali B ontkent de beschuldiging.

Steunbewijs ontbreekt

Jill Helena, voormalig kandidaat van The Voice of Holland, deed aangifte van aanranding in mei 2018. Ze zou in de auto zijn meegenomen naar het Martin Luther Kingpark in Amsterdam, waar ze de rapper volgens de aanklacht moest aftrekken. Het OM gaf op de tweede zittingsdag aan dat in haar zaak het benodigde steunbewijs ontbreekt. Het OM vroeg het hof daarom de verdachte vrij te spreken van deze aanranding. De rechtbank kwam in 2024 ook tot die conclusie.

Zangeres Ellen ten Damme heeft bij de politie verklaard in april 2014 verkracht te zijn door Ali B in een hotel in de Marokkaanse stad Meknès, rond tv-opnames voor het AVROTROS-programma Ali B en de Muziekkaravaan. Anders dan bij Jill Helena ziet het OM in de zaak van Ten Damme wel voldoende steunbewijs.

Door ANP

