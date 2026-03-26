Ali B opnieuw voor rechter: dit staat hem vandaag te wachten

BN'ers

Vandaag, 09:59

Ali B is donderdagochtend opnieuw verschenen bij het gerechtshof in Amsterdam voor de tweede zittingsdag in zijn hoger beroep. De rapper, die terechtstaat voor meerdere zedenfeiten, kwam rond 9.00 uur aan en ging direct naar binnen. In tegenstelling tot eerder deze week sprak hij de pers niet toe.

Op deze tweede dag is het woord aan het Openbaar Ministerie. Aan het einde van het requisitoir wordt de strafeis bekendgemaakt. In de eerdere zaak in 2024 eiste het OM drie jaar cel, waarna de rechtbank uiteindelijk twee jaar gevangenisstraf oplegde.

De chauffeur van de rapper reed tot aan de voordeur. Anders dan dinsdag stond Ali B de pers donderdag niet te woord:

Beide partijen in beroep

De rechtbank veroordeelde Ali B destijds voor verkrachting en poging tot verkrachting. Voor twee andere aanklachten van aanranding werd hij vrijgesproken. Zowel het Openbaar Ministerie als Ali B ging daarna in hoger beroep tegen het vonnis.

De laatste zittingsdag is aanstaande maandag.

Door Redactie Hart van Nederland/ANP

Emotionele zitting in zaak-Ali B: 'Ik vecht voor mijn onschuld'
Hoger beroep Ali B van start: 'Vrijspraak is de enige logische beslissing'
Ali B. vraagt om nieuwe getuigen in zedenzaak: rapper Ronnie Flex en Ali's vrouw
