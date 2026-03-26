Ali B opnieuw voor rechter: dit staat hem vandaag te wachten

Ali B is donderdagochtend opnieuw verschenen bij het gerechtshof in Amsterdam voor de tweede zittingsdag in zijn hoger beroep. De rapper, die terechtstaat voor meerdere zedenfeiten, kwam rond 9.00 uur aan en ging direct naar binnen. In tegenstelling tot eerder deze week sprak hij de pers niet toe.

Op deze tweede dag is het woord aan het Openbaar Ministerie. Aan het einde van het requisitoir wordt de strafeis bekendgemaakt. In de eerdere zaak in 2024 eiste het OM drie jaar cel, waarna de rechtbank uiteindelijk twee jaar gevangenisstraf oplegde.

De chauffeur van de rapper reed tot aan de voordeur. Anders dan dinsdag stond Ali B de pers donderdag niet te woord:

0:40 Ali B arriveert bij gerechtshof voor tweede zittingsdag hoger beroep

Beide partijen in beroep

De rechtbank veroordeelde Ali B destijds voor verkrachting en poging tot verkrachting. Voor twee andere aanklachten van aanranding werd hij vrijgesproken. Zowel het Openbaar Ministerie als Ali B ging daarna in hoger beroep tegen het vonnis.

De laatste zittingsdag is aanstaande maandag.