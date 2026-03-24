Hoger beroep Ali B van start: 'Vrijspraak is de enige logische beslissing'

Vandaag, 09:18

In Amsterdam start dinsdag het hoger beroep tegen Ali B. De rapper is dinsdagochtend aanwezig bij de strafzaak tegen hem. Ali B kreeg in 2024 een gevangenisstraf van twee jaar opgelegd voor de verkrachting van een vrouw en poging tot verkrachting van een andere vrouw. Ali B arriveerde rond 09.00 uur bij het gerechtshof in Amsterdam.

De 44-jarige rapper werd bij aankomst opgewacht door een groot aantal pers, die hij vervolgens te woord stond, te zien in bovenstaande video. Hij liet onder meer weten te gaan vechten voor zijn onschuld. "Ik geloof in mijn onschuld. Ik zal vechten voor mezelf, mijn kinderen en naasten. Een vrijspraak is de enige logische beslissing."

Twee jaar cel

Ali B kreeg in 2024 een gevangenisstraf van twee jaar voor de verkrachting van een vrouw en poging tot verkrachting van een andere vrouw. De rapper werd door de rechtbank vrijgesproken van twee aanrandingen. Zowel het Openbaar Ministerie als Ali B ging in hoger beroep.

Voor de behandeling van het hoger beroep zijn drie dagen uitgetrokken. De strafeis wordt donderdag verwacht. De laatste zittingsdag is aanstaande maandag.

Door Redactie Hart van Nederland/ANP

