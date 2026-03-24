Emotionele zitting in zaak-Ali B: 'Ik vecht voor mijn onschuld'

Rechtszaak

Vandaag, 18:30 - Update: 30 minuten geleden

In het gerechtshof in Amsterdam heeft dinsdag een nieuwe zitting plaatsgevonden in de zaak tegen rapper Ali B. Tijdens de zitting kwamen meerdere verklaringen van vermeende slachtoffers aan bod en reageerde de rapper zelf uitgebreid op de beschuldigingen. De uitspraak in de zaak wordt gedaan op 7 mei.

Ali B hield vol onschuldig te zijn en sprak zichtbaar geëmotioneerd over de impact van de zaak op zijn leven en gezin. "Ik zal tot mijn laatste snik vechten voor mijn onschuld", zei hij. Tegelijkertijd erkende hij dat de situatie hem en de betrokken vrouwen raakt.

Ali B ontkent alle aantijgingen

De advocaten van de vermeende slachtoffers lazen verklaringen voor waarin de impact van de gebeurtenissen werd toegelicht. Zo werd gesproken over de gevolgen voor hun dagelijks leven, waaronder bedreigingen, verlies van werk en psychische klachten.

De zaak draait onder meer om beschuldigingen van aanranding en verkrachting, die volgens het Openbaar Ministerie plaatsvonden in verschillende situaties. Ali B ontkent alle aantijgingen. Volgens zijn verdediging is er onvoldoende bewijs en zijn verklaringen van betrokkenen niet consistent.

Door Redactie Hart van Nederland

Lees ook

Hoger beroep Ali B van start: 'Vrijspraak is de enige logische beslissing'
Hoger beroep Ali B van start: 'Vrijspraak is de enige logische beslissing'

Ontvang onze nieuwsbrief

Wil je persoonlijke en indrukwekkende verhalen, met het laatste (positieve of regionale) nieuws, tips en achtergrond, in je mailbox ontvangen? Meld je dan aan voor de nieuwsbrief.

Meld je aan voor onze wekelijkse nieuwsbrief met daarin het laatste nieuws en aanbiedingen die wijzelf of in samenwerking met onze partners organiseren. Je kunt je op ieder moment afmelden. Zie voor meer informatie de privacyverklaring.

