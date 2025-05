Verdachten Assen regelden voorbereiding kunstroof in vakantiehuisje in Borger

In de rechtbank van Assen is tijdens de inleidende zitting bekend geworden dat de drie mannen uit Heerhugowaard die worden verdacht van de diefstal van Roemeense kunstschatten uit het Drents Museum rond de kunstroof in vakantiepark Lunsbergen in het Drentse Borger verbleven. Dit huisje werd gehuurd door de 20-jarige verdachte Jan B., die daar ook op camerabeelden is gezien, meldde het Openbaar Ministerie vrijdag.

Bij het vakantiehuisje is volgens de officier van justitie een glasspoor gevonden dat waarschijnlijk afkomstig is het uit het museum. Vanuit het huisje zou voorafgaand aan de kunstroof online gezocht zijn naar de website van de tentoonstelling en naar een plattegrond van het Drents Museum.

Ook vanuit de woning van een inmiddels vrijgelaten vrouwelijke verdachte, de partner van hoofdverdachte Douglas Chesley W. (36), is volgens het OM al eerder naar de museumplattegrond gezocht.

Vier waardevolle onderwerpen

Bij de roof werden vier waardevolle voorwerpen uit het museum gestolen, die het museum in bruikleen had van het Nationaal Historisch Museum in de Roemeense hoofdstad Boekarest, waaronder de beroemde gouden helm van Cotofenesti.

De buit is nog zoek. Het OM gaat ervan uit dat het goud niet is omgesmolten en dat in elk geval een van de verdachten er nog "zeggenschap" over heeft. Over de vraag of er een externe opdrachtgever was, valt nog niets te zeggen, aldus justitie.

Het brein achter de roof

Vrijdag wordt duidelijk of het voorarrest van drie van de zeven verdachten wordt verlengd. Het gaat om hoofdverdachten Bernhard Z. (35), Douglas Chesley W. (36) en een 26-jarige man uit Heerhugowaard.

W. zou "het brein" geweest zijn achter de roof, heeft verdachte B. volgens het OM gezegd tegen undercoveragenten van de politie. W. "heeft alles geregeld en gepland", zo heeft B. gezegd. W. is na de roof "in zijn eentje met de buit vertrokken om die te gaan 'stashen' en de bedoeling was om de kunstschatten achteraf te verkopen", aldus het OM.

