Kort geding moet gijzelnemer Ede direct in tbs-kliniek krijgen

Corné H., bekend als de dader achter de cafégijzeling in Ede in 2024, moet per direct worden opgenomen in een tbs-kliniek. Dat eisen zijn advocaten, meldt het AD. Ze spannen een kort geding aan, omdat H. al een jaar in de gevangenis wacht tot er een plek vrijkomt. "Deze situatie is onmenselijk."

Het kort geding dient vrijdag 6 februari bij de rechter in Den Haag. "We zien geen andere mogelijkheid", zeggen advocaten Petra Breukink en Jan-Jesse Lieftink. Zij hopen de rechter ervan te overtuigen dat H. met spoed voorrang moet krijgen. H. wacht al bijna twee jaar in een gewone gevangenis.

Corné H. gijzelde afgelopen december meerdere medewerkers van de PI Vught:

1:51 Gijzeling in gevangenis Vught: 'Het is echt schrikken'

Onvoorspelbaar en gevaarlijk

Breukink: "Het kan zo niet langer. Corné is heel onvoorspelbaar, gevaarlijk voor zichzelf én voor anderen. Ook voor het gevangenispersoneel. Ik had er al voor gewaarschuwd. Helaas is dat uitgekomen."

De advocaat doelt op de gijzeling afgelopen december. H. haalde toen opnieuw het nieuws. In de gevangenis in Vught gijzelde de 29-jarige Edenaar medewerkers met een mes.