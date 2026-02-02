Volg Hart van Nederland
OverzichtRegioUitzendingenWeerTip de redactiePanelVideo's
Kort geding moet gijzelnemer Ede direct in tbs-kliniek krijgen

Kort geding moet gijzelnemer Ede direct in tbs-kliniek krijgen

Rechtszaak

Vandaag, 06:51

Link gekopieerd

Corné H., bekend als de dader achter de cafégijzeling in Ede in 2024, moet per direct worden opgenomen in een tbs-kliniek. Dat eisen zijn advocaten, meldt het AD. Ze spannen een kort geding aan, omdat H. al een jaar in de gevangenis wacht tot er een plek vrijkomt. "Deze situatie is onmenselijk."

Het kort geding dient vrijdag 6 februari bij de rechter in Den Haag. "We zien geen andere mogelijkheid", zeggen advocaten Petra Breukink en Jan-Jesse Lieftink. Zij hopen de rechter ervan te overtuigen dat H. met spoed voorrang moet krijgen. H. wacht al bijna twee jaar in een gewone gevangenis.

Corné H. gijzelde afgelopen december meerdere medewerkers van de PI Vught:

Gijzeling in gevangenis Vught: 'Het is echt schrikken'
1:51

Gijzeling in gevangenis Vught: 'Het is echt schrikken'

Onvoorspelbaar en gevaarlijk

Breukink: "Het kan zo niet langer. Corné is heel onvoorspelbaar, gevaarlijk voor zichzelf én voor anderen. Ook voor het gevangenispersoneel. Ik had er al voor gewaarschuwd. Helaas is dat uitgekomen."

De advocaat doelt op de gijzeling afgelopen december. H. haalde toen opnieuw het nieuws. In de gevangenis in Vught gijzelde de 29-jarige Edenaar medewerkers met een mes.

Ontvang onze nieuwsbrief

Wil je persoonlijke en indrukwekkende verhalen, met het laatste (positieve of regionale) nieuws, tips en achtergrond, in je mailbox ontvangen? Meld je dan aan voor de nieuwsbrief.

Meld je aan voor onze wekelijkse nieuwsbrief met daarin het laatste nieuws en aanbiedingen die wijzelf of in samenwerking met onze partners organiseren. Je kunt je op ieder moment afmelden. Zie voor meer informatie de privacyverklaring.

Door ANP

Lees ook

Corné H. na gijzeling in afzondering in gevangenis Vught
Corné H. na gijzeling in afzondering in gevangenis Vught
PI Vught gaat aangifte doen na gijzeling, medewerkers ongedeerd
PI Vught gaat aangifte doen na gijzeling, medewerkers ongedeerd
Gijzeling personeel bij gevangenis Vught voorbij, verdachte aangehouden
Gijzeling personeel bij gevangenis Vught voorbij, verdachte aangehouden
Cel en tbs voor man die urenlang cafépersoneel in Ede gijzelde
Cel en tbs voor man die urenlang cafépersoneel in Ede gijzelde
Corné H. (28) hoort jaar cel en tbs eisen voor gijzeling café Ede
Corné H. (28) hoort jaar cel en tbs eisen voor gijzeling café Ede

Ontvang onze nieuwsbrief

Wil je persoonlijke en indrukwekkende verhalen, met het laatste (positieve of regionale) nieuws, tips en achtergrond, in je mailbox ontvangen? Meld je dan aan voor de nieuwsbrief.

Meld je aan voor onze wekelijkse nieuwsbrief met daarin het laatste nieuws en aanbiedingen die wijzelf of in samenwerking met onze partners organiseren. Je kunt je op ieder moment afmelden. Zie voor meer informatie de privacyverklaring.

Laatste nieuws
112
Advies & Tips
Economie
Entertainment
Infrastructuur
Milieu en Gezondheid
Politiek
Royalty
Sport
Tech
Weer
Regionieuws
Drenthe
Flevoland
Friesland
Gelderland
Groningen
Limburg
Noord-Brabant
Noord-Holland
Overijssel
Utrecht
Zeeland
Zuid-Holland
Voorwaarden
Over ons
Privacyverklaring
Gebruiksvoorwaarden
Cookieverklaring
Digitale diensten
Cookie instellingen
Adverteren
Vacatures
Publieksservice
Tip de redactie
Correcties en aanvullingen
Redactiestatuut Hart van Nederland
Toegankelijkheid
Contact met de redactie
020-8007777
hart@talpanetwork.com
Volg Hart van Nederland
© 2026 Talpa Network. Alle rechten voorbehouden. Geen tekst- en datamining.