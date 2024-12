Cel en tbs voor man die urenlang cafépersoneel in Ede gijzelde

De rechtbank in Zutphen heeft dinsdag negen maanden cel en tbs opgelegd aan Corné H., die op 30 maart in een café in Ede vier mensen urenlang tegen hun wil vasthield. De slachtoffers waren werknemers van café Petticoat. H. was bewapend met messen en dreigde de straat op te blazen. Uiteindelijk gaf hij zich over aan de politie.

Het vonnis valt lager uit dan de eis van het Openbaar Ministerie, dat een jaar cel en tbs had geëist. De rechter vond het belangrijk dat H. zo snel mogelijk aan zijn behandeling kan beginnen. Het uitzitten van een celstraf zou dat "in de weg staan", aldus de voorzitter. Volgens de rechtbank is H. verminderd toerekeningsvatbaar en is de kans op herhaling van gewelddadige delicten groot.

De rechtbank was het eens met het Openbaar Ministerie dat eerder zei dat "puur juridisch" geen sprake was van gijzeling, zoals het in de volksmond heet, omdat de verdachte niet als doel had om iemand anders tot iets te dwingen. H. werd daarom veroordeeld voor wederrechtelijke vrijheidsberoving en voor bedreiging. "Verdachte heeft iets verschrikkelijks gedaan, maar daar zat geen bedoeling achter", zei de voorzitter van de rechtbank daarover.

Uit gesprekken met een psycholoog en psychiater bleek dat de actie van H. een schreeuw om hulp was.

Doodsangsten

De rechtbank rekent het de verdachte zwaar aan dat de slachtoffers "doodsangsten" hebben uitgestaan tijdens het incident. "Dat heeft tot op de dag van vandaag zware impact", zei de voorzitter. Ook de impact op de omgeving wordt H. zwaar aangerekend. Om de gijzeling moesten 150 huizen worden ontruimd, het centrum van Ede werd afgezet en het treinverkeer werd stilgelegd, somde de voorzitter op. Ook werden de Mobiele Eenheid en speciale politiediensten ingezet.

ANP