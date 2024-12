Slachtoffers vertellen over gijzeling Ede: 'Vreesde voor mijn leven'

Het was voor vier medewerkers van café Petticoat in Ede afgelopen maart "een zeer beangstigende situatie" toen ze urenlang gegijzeld werden door de 28-jarige Corné H. Dat zei hun advocaat dinsdag in de rechtbank in Zutphen. De slachtoffers van de gijzeling willen dat de rechtbank H. een gebiedsverbod oplegt van vijf jaar.

De vier cafémedewerkers waren na sluitingstijd bezig met opruimen toen H. op 30 maart dit jaar het café aan de Stationsstraat binnenstapte en twee messen toonde. De gijzeling duurde urenlang en de onzekerheid van de slachtoffers was groot. "Het leek alsof ze in een slechte film waren beland", zei hun advocaat.

Doodsangsten

De slachtoffers verklaarden in hun aangiftes dat ze doodsangsten hebben uitgestaan. De man had hen verteld dat hij in zijn rugzak genoeg explosieven bewaarde "om de hele straat op te blazen". Achteraf zijn er geen explosieven gevonden. Ook dreigde H. "dat het vies zou kunnen aflopen".

De slachtoffers maakten in de rechtbank gebruik van hun spreekrecht. "Ik was bang. Je vertelde dat je explosieven bij je had die genoeg waren voor het hele straatje. Zelf was je niet bang om dood te gaan", zegt een van hen. "Ik ben geschrokken hoe jij mij hebt veranderd. Ik was nooit wantrouwig, ik dronk nooit zo veel als nu, ik schrik van elk onverwachts geluid en mijn nachten zijn kort en onrustig."

Een ander vertelt dat ze allerlei scenario's in haar hoofd had op het moment dat ze vastgehouden werd. "Wat is hij van plan? Is het een overval, verkrachting, gijzeling, kidnapping of moord? Het gevoel dat je op dat moment hebt, is niet te omschrijven. Je voelt doodsangst, paniek, gehoorzaamheid, adrenaline. Ik vreesde vanaf dat moment voor m'n leven."

Schreeuw om hulp

H. kampt met een complexe problematiek, concluderen de psychiater en psycholoog. Hij heeft een stoornis in het autismespectrum, PTSS en vertoont trekken van borderline. Volgens de advocaat van H. is hij bij jeugdzorg van het kastje naar de muur gestuurd en was hij bang om zichzelf en anderen iets aan te doen. "Ik snap niet dat wij slachtoffer zijn geworden van jouw problemen", zegt een andere medewerker. "Je hebt van jouw problemen ons probleem gemaakt. Dat voelt echt niet eerlijk."

De verdachte eiste 10.000 euro en een vrijgeleide van de politie, maar verklaarde in de rechtbank dat het hem niet om geld was te doen. Het was eerder een schreeuw om hulp, erkende hij ook in zijn telefoongesprekken met de onderhandelaar van de politie. "Dat heeft ervoor gezorgd dat ik de slachtoffers in fases heb laten gaan", vertelde H. de rechters. Verder zei de verdachte in de volle zittingszaal weinig over de reden om de medewerkers van een willekeurig café urenlang te gijzelen. "Het motief is voor mij nog steeds een raadsel en voor heel veel anderen ook."

Hart van Nederland/ANP