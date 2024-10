Gijzelnemer café Ede geboeid in zijn cel na agressief gedrag

Corné H., de man die wordt verdacht van het gijzelen van meerdere cafémedewerkers in Ede in maart dit jaar, is in de problemen gekomen in de gevangenis waar hij zit. Er is een incident geweest in de gevangenis van Vught, waarbij hij zich agressief gedroeg. Hij zit sindsdien geboeid in zijn cel.

Dit komt naar voren in een rechtbankzitting van de zaak in Zutphen. Wat er precies is voorgevallen, is niet bekend gemaakt.

Een week na de gijzeling ging het café in Ede weer open:

1:19 Café in Ede week na gijzeling weer open: 'Het was een rollercoaster van emoties'

Het gaat momenteel niet goed met H. die in de Penitentiaire Inrichting in Vught verblijft. Volgens de officier is er een incident geweest waarbij H. agressief gedrag vertoonde. "Het zou kunnen dat daar aangiftes uit volgen", zei ze. Sindsdien verblijft H. geboeid in zijn cel.

Advocaat Petra Breukink nuanceerde dit incident. "Ik heb niks gehoord over een aangifte en dat beeld krijg ik ook niet. Alleen dat van iemand die ernstige problematiek heeft." Volgens de raadsvrouw is er de laatste tijd veel gewisseld met de medicatie die H. krijgt. En dat is niet bevorderlijk voor de geestestoestand van haar cliënt. Gesprekken gaan traag omdat hij vermoeid is. Om deze problemen woonde hij dinsdag de zitting niet bij. "Hoe graag hij ook verantwoordelijkheid wil nemen", aldus de advocaat.

Wil jij Hart van Nederland op het startscherm van je telefoon? Ben jij fan van de website van Hart van Nederland en wil je die standaard op het startscherm van je telefoon? Dat kan! Op deze manier download je Hart van Nederland op iOS of Android en heb je altijd een icoontje op je startscherm staan, net als andere nieuwsapps.

Psychische problemen

De 28-jarige verdachte gijzelde op 30 maart vier cafémedewerkers in café Petticoat in Ede. Het centrum van de stad was urenlang afgesloten en uit voorzorg moesten zeker 125 woningen worden ontruimd. De gebeurtenis was wereldnieuws en heeft veel mensen geraakt.

Officieel is er niks bekendgemaakt over het motief van de man, maar de regiokrant De Gelderlander stelde eerder aan de hand van bronnen dat de mentale toestand van de verdachte aan het incident ten grondslag ligt. Hierdoor lijkt het er dus op dat de locatie en de slachtoffers willekeurig gekozen te zijn.

Inhoudelijke behandeling

Bronnen stellen dat de man verward gedrag vertoonde door die psychische problemen. In die toestand zou hij café Petticoat binnen zijn gestapt en de gijzeling zijn begonnen. H. werkt ook mee aan onderzoeken door onder meer een neuroloog en neuropsycholoog. Volgens de raadsvrouw wil H. vooral duidelijkheid over 'wat er speelt in zijn hoofd'.

'Verdachte van gijzeling Ede heeft psychische problemen' 'Verdachte van gijzeling Ede heeft psychische problemen'

De rechtbank wil de strafzaak op 10 december inhoudelijk behandelen. Het is volgens de verdediging nog zeer de vraag of H. dan helder genoeg is om vragen te beantwoorden. "Zoals hij er nu bij zit, vraag ik me af of hij dat vol gaat houden", zei Breukink.

ANP/Hart van Nederland