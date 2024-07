Elkaar fouilleren en veel explosieven: meer bekend over gijzeling Ede

De verdachte van een gijzeling in café Petticoat in Ede weigerde tot nu toe mee te werken, maar heeft inmiddels ingestemd om binnenkort te worden onderzocht door een psycholoog en een psychiater. Hij is bereid mee te werken aan dit gedragsdeskundig onderzoek, zei hij dinsdag in de rechtbank in Zutphen. Corné H. (28) heeft inmiddels ingestemd met een verhoor op woensdag 10 juli.

Het Openbaar Ministerie heeft de verdachte gezien zijn psychiatrische toestand nog niet verhoord over de gijzeling van vier cafémedewerkers in de ochtend van zaterdag 30 maart.

Het OM maakte dinsdag meer bekend over wat zich in het café heeft afgespeeld. Zo zou H. de medewerkers hebben gezegd dat hij zoveel explosieven bij zich had dat hij daarmee de hele straat zou kunnen opblazen. Tijdens de gijzeling fouilleerde hij de mannelijke medewerkers en liet hij de vrouwelijke medewerksters elkaar fouilleren. Ze moesten van hem op de grond gaan zitten met de handen tegen de muur.

Hij eiste telefonisch een bedrag van 10.000 euro in biljetten van 50 euro en wilde een vrijgeleide van de politie.

Schuldgevoel en verdriet

In de rechtbank bood de advocaat van H. de slachtoffers van de gijzeling namens hem excuses aan. Ze noemde hem een kwetsbare verdachte in een al even kwetsbare zaak. "Hij heeft een schuldgevoel en verdriet voor de slachtoffers voert de boventoon." De advocaat gaf aan dat haar cliënt bang is dat hij de slachtoffers een posttraumatische stressstoornis heeft bezorgd. "Hij leeft zelf met PTSS en weet hoe zwaar dat is."

2:09 Laatste update over gijzeling in Ede

De advocaat benadrukt dat H. geen zorgmijder is. "Hij wil hulp en vraagt om hulp", zei ze. "Soms is hij zo geprikkeld en in de war, dat er dingen gebeuren die hij achteraf verafschuwt."

De Edenaar woonde in een beschermde woonomgeving en raakte volgens zijn advocaat in een impasse tijdens zijn zoektocht naar geschikte hulp. Ze vertelde dat hij een erkend slachtoffer is van misbruik in de jeugdzorg. Naast PTSS heeft hij een autistische stoornis. Hij heeft moeite met verandering en is overgevoelig voor prikkels, somde de raadsvrouw op.

Medicatie

Ze onthulde dat de ouders van H. bij het horen van het nieuws over de gijzeling direct vermoedden dat hun zoon daarbij betrokken was, omdat hij twee dagen voor de gijzeling van medicatie wisselde. De vader is tijdens de gijzeling direct naar het centrum van Ede gegaan om de politie te informeren over de situatie van zijn zoon.

De inhoudelijke behandeling van de strafzaak staat gepland op 10 december. Op 1 oktober is nog een tweede inleidende zitting.

ANP