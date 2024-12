Corné H. (28) hoort jaar cel en tbs eisen voor gijzeling café Ede

Het Openbaar Ministerie heeft dinsdag een celstraf van twaalf maanden en tbs met dwangverpleging geëist tegen de 28-jarige Corné H. die op 30 maart in een café in Ede vier mensen urenlang gegijzeld heeft. De man was bewapend met messen en dreigde de straat op te blazen.

Naast de celstraf vroeg de officier om H. een locatieverbod op te leggen en eiste ze een maatregel waarmee H. onder toezicht blijft staan na afloop van zijn gevangenisstraf en behandeling.

De slachtoffers waren werknemers van café Petticoat. Tijdens de gijzeling fouilleerde H. de mannelijke medewerkers en liet hij de vrouwelijke medewerksters elkaar fouilleren. Ze moesten van hem op de grond gaan zitten met de handen tegen de muur.

'Geen sprake van gijzeling'

Volgens de officier van justitie is puur juridisch gezien geen sprake van gijzeling, zoals het in de volksmond heet, omdat de verdachte niet als doel had om iemand anders tot iets te dwingen. Hoewel hij om 10.000 euro vroeg en een vrijgeleide van de politie, bleek achteraf in gesprekken met de psycholoog en psychiater dat het hem niet te doen was om geld, maar dat het een schreeuw om hulp was.

Hij zei niet te weten waarom hij daar binnen was. Daarom vroeg de officier vrijspraak voor de gijzeling. Wel beroofde H. de slachtoffers urenlang van hun vrijheid, betoogde de aanklager. "De gevolgen voor de slachtoffers zijn enorm geweest", zei de officier.

Vader van H. naar de politie

De ouders van H. vermoedden bij het horen van het nieuws over de gijzeling direct dat hun zoon daarbij betrokken was, omdat hij twee dagen voor de gijzeling van medicatie wisselde en zijn bed in de instelling voor begeleid wonen leeg was. De vader is direct naar het centrum van Ede gegaan om de politie te informeren over de situatie van zijn zoon. De officier heeft daar "ongelooflijk veel respect voor", zei ze. "Met de identificatie van de dader kreeg de politie een beeld van de man en kreeg de onderhandelaar contact met hem, wat leidde tot een geweldloze aanhouding."

De rechtbank in Zutphen doet op 24 december uitspraak.

