'Incident binnen de muren' bij gevangenis Vught, veel politie ingezet

Binnen de gevangenis in Vught is vrijdagmiddag een incident ontstaan. Daarom zijn veel agenten ingezet rond het gebouw. Het is nog onduidelijk wat er precies aan de hand is. Wel is duidelijk dat het gemelde incident in de gevangenis in Vught niet plaatsvindt in de Extra Beveiligde Inrichting (EBI), aldus het ministerie van Justitie en Veiligheid.

Een politiewoordvoerster laat weten dat het incident "gaande is binnen de muren". Buiten staan agenten, maar zij "zijn niet in de omgeving aan het zoeken of patrouilleren". Verder verwijst de politie door naar de Dienst Justitiële Inrichtingen, die over gevangenissen gaat. Een woordvoerder van die dienst heeft nog geen informatie.