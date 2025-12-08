Volg Hart van Nederland
Corné H. na gijzeling in afzondering in gevangenis Vught

Crime

Vandaag, 12:57 - Update: 2 uur geleden

Corné H., de man die wordt verdacht van het gijzelen van drie medewerkers in de gevangenis in Vught op vrijdag, zit in die gevangenis in afzondering. Dat zegt zijn advocaat Petra Breukink. Zij zegt verder dat Corné H. een disciplinaire straf heeft gekregen.

Breukink zegt dat mensen met een tbs-oplegging in een "therapeutisch klimaat" horen te zitten. "Dus niet in een gevangenis. Er is een grote groep gedetineerden die als tbs-passant vastzit en die heel snel behandeling nodig heeft. Als een situatie uitzichtloos is, kan dat problematiek triggeren."

De gijzeling van afgelopen week heeft veel indruk gemaakt bij familie van de gevangenismedewerkers, hieronder hoor je hun verhaal:

Gijzeling in gevangenis Vught: 'Het is echt schrikken'
1:51

Gijzeling in gevangenis Vught: 'Het is echt schrikken'

Wachten op tbs-behandeling

Corné H. kreeg een jaar geleden negen maanden cel en tbs voor een urenlange gijzeling in een café in Ede. Een psycholoog en psychiater stelden destijds vast dat die actie een schreeuw om hulp was. De advocaat van H. bevestigde eerder al dat haar cliënt in afwachting van zijn tbs-behandeling in de gevangenis in Vught zit.

De PI Vught is van plan aangifte te doen, nadat vrijdag op een afdeling van het Penitentiair Psychiatrisch Centrum (PPC) drie medewerkers werden gegijzeld door een gedetineerde. Dit meldt de Dienst Justitiële Inrichtingen (DJI) zaterdag. De DJI meldt niet hoe de gijzeling precies kon gebeuren en of de gedetineerde bijvoorbeeld een wapen had. Ook is niet bekend of de persoon zichzelf heeft overgegeven en waar de gedetineerde zich nu bevindt. De politie meldt alleen dat het onderzoek loopt en wil verder niets zeggen.

"Dit incident heeft begrijpelijkerwijs een grote impact op iedereen die erbij betrokken was. De getoonde betrokkenheid, zowel binnen als buiten onze organisatie, blijft niet onopgemerkt. We richten ons nu op goede ondersteuning voor onze mensen", zegt Carla Wijnhoven, vestigingsdirecteur PI Vught.

Door Redactie Hart van Nederland/ANP

