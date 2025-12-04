Vader Gianny-Davey doodt zoon: tbs opgelegd, geen celstraf

Curtly E. (46) uit Groningen is door de rechtbank veroordeeld tot tbs met dwangverpleging voor het doodsteken van zijn 12-jarige zoon Gianny-Davey vorig jaar. De rechtbank oordeelde dat E. ten tijde van het misdrijf volledig ontoerekeningsvatbaar was door een ernstige psychose. Omdat hij zijn daad niet kon overzien, werd geen gevangenisstraf opgelegd; in plaats daarvan kreeg hij tbs met dwangverpleging als behandeling voor zijn psychische stoornis.

Het Openbaar Ministerie eiste eerder tbs met dwangverpleging. Volgens het OM handelde E. in een psychose en was hij volledig ontoerekeningsvatbaar, waardoor er geen celstraf nodig was. De rechtbank volgde dat oordeel.

Gianny-Davey was op 29 december 2024 op bezoek bij zijn vader in Groningen. Hij woonde zelf met zijn moeder in Amsterdam. E. stak zijn zoon onverwacht met een keukenmes, omdat hij dacht dat de jongen hem wilde aanvallen. Na de daad waste E. het mes af, gooide zijn bebloede shirt weg en belde 112. De politie trof de 12-jarige jongen aan in een plas bloed in de woonkamer van het huis aan de Blekerslaan in de Oosterpoortwijk. Hulpverleners konden niets meer voor hem doen. E. heeft later bekend dat hij zijn zoon met een keukenmes om het leven bracht.

Geen medicatie

De verdachte had sinds september 2024 zijn medicatie stopgezet, wat waarschijnlijk bijdroeg aan de psychotische ontregeling. In 2014 had hij de moeder van zijn zoon aangevallen en mishandeld. Toen werd hij ontoerekeningsvatbaar verklaard en gediagnosticeerd met schizofrenie. In de jaren daarna stopte hij regelmatig met zijn medicatie, wat leidde tot psychoses. Na het overlijden van zijn vader vorig jaar raakte hij depressief en besloot opnieuw zijn medicijnen niet in te nemen.

Kans op herhaling groot

De rechter erkende het enorme verdriet dat het slachtoffer en zijn familie is aangedaan, maar benadrukte dat de psychische stoornis van E. zijn handelen volledig beheerst had. De moeder van Gianny-Davey kreeg 40.000 euro schadevergoeding als tegemoetkoming voor het onmetelijke verlies. De rechtbank stelde dat de kans op herhaling groot is, waardoor E. langdurig in een kliniek zal worden behandeld.

Niet wat er gehoopt was

Ondanks dat moeder Gillian en familie van het slachtoffer hadden gehoopt op een celstraf, waren zij voorbereid op wat ze zouden gaan horen. Dat laat Slachtofferhulp Namens de Familie weten. Toch gaven zij aan zich gedeeltelijk gesteund te voelen door de uitspraak en de toegewezen schadevergoeding.