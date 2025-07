Taakstraffen voor belagen cameraploeg PowNed tijdens Sunneklaas

Twee mannen hebben taakstraffen van 120 en 100 uur gekregen voor het belagen van een cameraploeg van omroep PowNed tijdens het Sunneklaas-feest op Ameland in december 2023. De politierechter in Leeuwarden oordeelde dat de mannen zich schuldig hebben gemaakt aan dwang en bedreiging. Ze dwongen de auto van de journalisten tot stoppen, klommen erop en achtervolgden het voertuig langere tijd.

Het gaat om de 33-jarige Rob K. en de 24-jarige Jesse V. Zij vielen de filmploeg lastig en bedreigden hen terwijl die verslag deed van het Sunneklaas-feest, waarin elementen van Sinterklaas en heidense gebruiken samenkomen.

Een traditiedeskundige legt in de onderstaande video uit wat Sunneklaas is:

2:09 Sunneklaas ontrafeld: 'Het is een heel onschuldig feest'

De politierechter noemt het "begrijpelijk en invoelbaar" dat de verdachten de traditie dat er nooit buitenstaanders bij aanwezig zijn in ere wilden houden, maar dat ze daarvoor niet het recht in eigen hand mochten nemen. Met het belagen van de cameraploeg zijn de mannen een grens overgegaan.

Rechter ziet geen meerwaarde van voorwaardelijke straf

De twee zijn wegens gebrek aan bewijs vrijgesproken van openlijke geweldpleging. Het Openbaar Ministerie had ook een voorwaardelijke celstraf van drie maanden geëist, maar daar ziet de rechter geen meerwaarde in, onder meer vanwege het lage recidivegevaar en het feit dat er sindsdien al veel tijd is verstreken. Ook is er inmiddels al een nieuw Sunneklaasfeest geweest, waar de pers wel beelden van heeft kunnen maken.

Ook wil de rechter de verdachten geen rijontzegging opleggen, zoals geëist door de officier van justitie. De politierechter houdt er sterk rekening mee dat de verdachten al anderhalf jaar hun werk als taxichauffeur niet meer hebben kunnen uitvoeren, omdat hun taxipas als gevolg van de verdenking is ingetrokken.

Teleurstellend

PowNed-voorzitter Dominique Weesie is niet tevreden met de straf die de twee mannen hebben gekregen voor het belagen van zijn collega's. Weesie laat aan het ANP weten dat hij de straf "teleurstellend laag" vindt.

Hart van Nederland / ANP