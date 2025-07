Taakstraffen geëist tegen twee Amelanders om geweld Sunneklaas

Het Openbaar Ministerie (OM) eist een taakstraf van 180 uur en een voorwaardelijke celstraf van drie maanden tegen de Amelanders Rob K. en Jesse V. De 33-jarige en 24-jarige mannen stonden dinsdag in Leeuwarden terecht voor het belagen van een cameraploeg van omroep PowNed tijdens het Amelandse feest Sunneklaas in december 2023. Zij worden verdacht van openlijke geweldpleging, bedreiging en dwang in vereniging waarmee ze bovendien vrije nieuwsgaring belemmerden.

Daarnaast vroeg het OM om een rijontzegging van zes maanden voor K. en van negen maanden voor V. Ook vroeg het OM de politierechter om een schadevergoeding van 750 euro toe te kennen aan de cameraman van PowNed, voor immateriële schade.

Een traditiedeskundige legt in de onderstaande video uit wat Sunneklaas is:

2:09 Sunneklaas ontrafeld: 'Het is een heel onschuldig feest'

Een filmploeg van PowNed deed eind 2023 verslag van Sunneklaas, met elementen van zowel Sinterklaas als heidense tradities. De cameraploeg werd daarbij volgens het OM belaagd en bedreigd door de inmiddels 33-jarige K. uit Nes en de 24-jarige V. uit Ballum.

Spelregels

V. stelde dinsdag in de rechtbank dat hij, samen met ongeveer twintig anderen, naar de pier ging waar de PowNed-ploeg met de boot aankwam om "de spelregels van Sunneklaas" uit te leggen. "We wilden liever niet dat zij met camera's overal tussen gingen staan", zei hij.

K. noemde zichzelf "een fanatieke Sunneklaas-speler" die ook liever niet wilde dat er gefilmd werd. "Ameland is altijd open voor toeristen. Wij willen gewoon twee dagen als Amelanders een feestje vieren zonder toeristen." Hij wees erop dat ook de burgemeester van Ameland had opgeroepen niet te komen.

'Ik waarschuwde ze alleen'

V. klom destijds op de motorkap van de auto van de PowNed-ploeg. Achteraf gezien had hij "dat beter niet kunnen doen, maar ik kan het niet meer terugdraaien", zei hij. K. uitte dreigende taal naar de PowNed-ploeg. Daarover zei hij: "Ik waarschuwde ze alleen."

Ook reden V. en K. allebei achter de auto van de PowNed-ploeg aan. De intentie was volgens hen toen nog steeds om "de spelregels uit te leggen", met hulp van de politie. De PowNed-medewerkers noemden die situatie eerder "beangstigend".

Grote impact

Het incident heeft "een grote impact gemaakt" op K. "Als zij het gesprek met ons op de pier waren aangegaan, dan was de rest niet gebeurd", aldus V. Beide mannen zijn hun baan als taxichauffeur kwijtgeraakt door het incident.

De rechtbank in Leeuwarden doet op 15 juli schriftelijk uitspraak in de zaak.

