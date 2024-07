OM vervolgt twee Amelanders voor Sunneklaas-incident met PowNed-ploeg

Het Openbaar Ministerie (OM) heeft besloten om twee mannen van Ameland te vervolgen vanwege hun betrokkenheid bij een incident tijdens het Sunneklaasfeest vorig jaar. De mannen, van 32 en 23 jaar, worden beschuldigd van het verhinderen van een cameraploeg van PowNed op 5 december, die aanwezig was om verslag te doen van het jaarlijkse feest.

Volgens het OM hebben de mannen de medewerkers van PowNed en hun chauffeur belet om een reportage te maken over het sunneklaasfeest. Ook wordt beide verdachten openlijke geweldpleging tegen en het bedreigen van de drie mannen ten laste gelegd. De verdachten waren volgens het OM ook betrokken bij een gevaarlijke achtervolging.

PowNed-voorzitter Dominique Weesie vroeg rond het incident toenmalig justitieminister Dilan Yeşilgöz om hulp. Zij liet zich later fel uit over het incident op Ameland. "De basis is: je blijft met je poten van de pers", zei Yesilgöz.

Er was ook door enkele personen aangifte gedaan tegen de chauffeur van de auto van de cameraploeg. Het OM vindt dat er onvoldoende wettig en overtuigend bewijs is om de chauffeur te vervolgen voor een strafbaar feit.

Het is nog niet bekend wanneer de rechtbank in Leeuwarden de zaak inhoudelijk behandelt.

