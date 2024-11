Politie met ME-busjes aanwezig op Ameland voor Sunneklaasfeest

De politie bereidt zich met meer mensen en materieel voor op het feest Sunneklaas op Ameland, na een incident vorig jaar met bezoekende journalisten. Een woordvoerder bevestigt na berichtgeving van de Leeuwarder Courant dat de politie "uit voorzorg" ME-busjes naar het eiland heeft gebracht.

Wat maakt het mysterieuze Sunneklaas-feest op Ameland zo bijzonder? En waarom houden de eilanders deze traditie liever geheim? Ontdek het in de bovenstaande video.

Over het traditionele tweedaagse feest op Ameland, gevierd op of rond 5 december, is weinig bekend. Een cameraploeg van omroep PowNed wilde afgelopen jaar verslag doen van het evenement, maar zij werden door twee mannen van het eiland belaagd.

De politie doet "nooit uitspraken over de inzet", maar laat wel weten met meer mensen aanwezig te zijn tijdens het feest dan vorig jaar. "We hopen dat het niet nodig is", de inzet is er "om de viering van Sunneklaas veilig te laten verlopen".

RoddelPraat-presentator opgepakt

Vrijdag werd bekend dat het Openbaar Ministerie presentator Jan Roos heeft aangehouden. Hij zou op zijn YouTubekanaal RoddelPraat hebben "opgeroepen tot geweld" en een suggestie hebben gedaan "hoe om te gaan met journalisten op Ameland op en rond het Sunneklaasfeest". De politiewoordvoerder zegt dat de aanhouding niet in verband staat met de extra inzet.

ANP