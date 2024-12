Sunneklaasfeest op Ameland, 'uit voorzorg' ME-busjes naar eiland

Op Ameland wordt donderdagavond Sunneklaas gevierd, een lokale versie van Sinterklaas waar buitenstaanders in principe niet welkom zijn. Wegens een incident vorig jaar rondom de festiviteiten bereidt de politie zich met meer mensen en materieel voor op het eiland.

Sunneklaas is een Amelands feest, met elementen van zowel Sinterklaas als heidense tradities. Het is omgeven door geheimzinnigheid. PowNed-verslaggevers die vorig jaar verslag wilden doen van het feest, werden bedreigd en belaagd door twee mannen van het eiland. Afgelopen juli werd bekend dat het duo wordt vervolgd.

Een traditiedeskundige legt in bovenstaande video uit wat Sunneklaas precies is.

ME-busjes

De politie heeft "uit voorzorg" ME-busjes naar Ameland gebracht voor deze editie van het feest, zo werd vorige week bekend. PowNed introduceerde dit jaar het Sunneklaasjournaal, waarin is afgeteld naar 5 december. De vraag is of ook dit jaar nieuwsgierigen zich op het eiland wagen en hoe de Amelanders daar dan mee omgaan.

Burgemeester Leo Stoel zei eerder deze week in een videoboodschap aan de eilanders dat "wij verslaggevers niks in de weg mogen leggen om hun werk te doen". Hij riep op "elkaar heel te laten".

Jan Roos

Vorige week werd presentator Jan Roos aangehouden na uitlatingen die hij deed op een YouTubekanaal over het feest. Hij riep Amelanders op om journalisten "met hooivorken en fakkels van het eiland af te trappen".

Eerder deze week zei NSC-Kamerlid Aant Jelle Soepboer zich te storen aan de "disproportionele" aandacht van PowNed voor het Sunneklaasfeest en dat die schade aanricht in de gemeenschap van Ameland. Voorzitter Dominique Weesie van de omroep zei dat het journalistieke vrijheid is om erover verslag te doen. Soepboer noemde hij "compleet getikt".

ANP