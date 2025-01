Meer journalisten bedreigd in 2024, grote stijging bij pro-Palestijnse protesten

In 2024 zijn opnieuw meer journalisten slachtoffer geworden van intimidatie en geweld dan in voorgaande jaren. PersVeilig ontving afgelopen jaar 249 meldingen, fors meer dan de 218 meldingen in 2023 en 198 in 2022. Dat meldt de organisatie, die zich inzet voor de veiligheid van journalisten.

De meeste incidenten betroffen bedreigingen (99 keer), discriminatie of intimidatie (72 keer) en fysiek geweld (56 keer). Vooral het aantal gevallen van fysiek geweld en intimidatie steeg vergeleken met een jaar eerder. Opvallend is dat 68 incidenten mondeling plaatsvonden, terwijl 46 gevallen via sociale media werden gemeld. Het aantal bedreigingen daalde daarentegen licht ten opzichte van 2023.

Flinke stijging rond pro-Palestijnse protesten Amsterdam

Een opvallende piek in incidenten deed zich voor tijdens demonstraties, vooral rond pro-Palestijnse protesten bij de Universiteit van Amsterdam (UvA) in het voorjaar van 2024. PersVeilig registreerde hier ruim 40 van de in totaal 43 meldingen tijdens protesten. "Veel journalisten kregen te maken met fysiek geweld, intimidatie en bedreiging", zegt Peter ter Velde van PersVeilig. Hoe het er toen aan toeging in de hoofdstad, zie je in de video hierboven.

Verder meldt PersVeilig in 2024 een paar keer "goed" te hebben samengewerkt met de politie. Zo nam de Amsterdamse politie zelf het initiatief om te kijken wat ze beter kon doen voor journalisten na de gebeurtenissen rond de UvA, waarna PersVeilig een inventarisatie hield onder journalisten die toen in de problemen kwamen. "Na die inventarisatie heeft de Amsterdamse politie journalisten uitgenodigd om te praten."

Een ander positief voorbeeld is het Sunneklaas-feest op Ameland. Waar in 2023 een PowNed-cameraploeg nog werd belaagd, bleef het feest afgelopen jaar zonder incidenten. Dit succes schrijft PersVeilig toe aan vroege betrokkenheid van journalisten en samenwerking met de politie Noord-Nederland.

