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Familie vermoorde Lisa lijdt onder discussie over politiesysteem: 'Tergend'

Rechtszaak

Vandaag, 11:52

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De discussie over agenten die informatie bekeken in de zaak over de vermoorde Lisa is voor de familie van het slachtoffer "tergend". Dat zei advocaat Wendy van Egmond woensdagochtend in de rechtbank in Amsterdam tijdens een voorbereidende zitting in de zaak tegen verdachte Chris Jude (23).

"De familie lijdt hieronder", stelde Van Egmond, nadat de advocaten van Jude en het Openbaar Ministerie een discussie voerden over de vraag of door het raadplegen van politiesystemen regels zijn geschonden en, zo ja, of dat gevolgen zou moeten hebben voor de zaak.

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De rechtbank bepaalde eerder dat justitie vragen moest beantwoorden over het raadplegen van politiesystemen door agenten in het onderzoek. Die antwoorden kwamen op 11 juni, maar de verdediging stelde woensdag dat ze niet volledig zijn. Volgens de advocaten van Jude heeft er "in potentie een privacyschending plaatsgevonden". Het OM betwist dat.

Onderzoek Pieter Baan Centrum

Woensdag besliste de rechtbank dat het OM voldoende informatie heeft gegeven over de kwestie en dus geen aanvullende vragen hoeft te beantwoorden. De volgende voorbereidende zitting is op 15 september.

Naar verwachting wordt dan het rapport van het Pieter Baan Centrum (PBC) over de psychische toestand van Jude besproken. Het PBC heeft langer de tijd dan gewoonlijk genomen voor het onderzoek, dat inmiddels is afgerond.

Verkrachting en moord

Jude werd in augustus vorig jaar gearresteerd op verdenking van een zeer gewelddadige verkrachting. Kort daarna kwam hij ook in beeld als verdachte van de moord op de 17-jarige Lisa uit Abcoude. Zij werd in de nacht van 19 op 20 augustus in Duivendrecht gedood, toen ze op de fiets op weg naar huis was na een avond uit in Amsterdam.

Jude wordt ook verdacht van een poging tot verkrachting van een derde slachtoffer.

De ouders van de gedode 17-jarige Lisa hebben na de eerste inleidende zitting in de zaak tegen de vermoedelijke dader van zich laten horen. In een korte verklaring noemen zij het verlies van hun dochter "immens groot":

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Door ANP

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