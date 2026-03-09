Volg Hart van Nederland
Politietop erkent blunder in onderzoek naar ‘glurende’ agenten

Crime

Vandaag, 19:42 - Update: 9 minuten geleden

De korpsleiding van de politie erkent fouten te hebben gemaakt rond het onderzoek naar agenten die mogelijk onnodig in politiesystemen keken in de zaak van Lisa. Interne communicatie hierover bleek niet goed te verlopen. Daarom trekt de leiding nu eerder verstuurde brieven in. Dat meldt de korpsleiding in een verklaring.

Volgens de politieleiding werd het onderzoek gestart omdat er signalen waren dat politiesystemen mogelijk onnodig waren geraadpleegd. Agenten kunnen in die systemen gevoelige informatie zien, waardoor misbruik streng wordt onderzocht.

Pijn

"We hebben het niet goed gedaan. Dat spijt ons", schrijven korpschef Janny Knol en plaatsvervangend korpschef Wilbert Paulissen. "Door onze manier van communiceren voelden veel collega's zich bij voorbaat veroordeeld. Bij politiemensen leidde dat tot het gevoel dat er twijfel is over hun professionaliteit. En over hun integriteit. Dat doet pijn. Die pijn begrijpen we. En daarvoor bieden we excuses aan."

Justitieminister David van Weel (VVD) heeft inmiddels ook zijn excuses aangeboden voor zijn communicatie over het dossier rond de vermoorde Lisa. Agenten voelden zich geschoffeerd door zijn woordkeuze.

Vorige week dinsdag reageerde hij nog zo op het nieuws dat 1700 agenten in het dossier hebben gegluurd in de Lisa-zaak:

Minister Van Weel reageert op onterechte inzagen dossier vermoorde Lisa
0:53

Minister Van Weel reageert op onterechte inzagen dossier vermoorde Lisa

'Goed politiewerk'

De Nederlandse Politiebond liet eerder al weten dat agenten volgens de bond te snel werden bekritiseerd voor het zoeken in de interne systemen naar informatie over de dood van de 17-jarige Lisa uit Abcoude. Voorzitter Nine Kooiman zei van meerdere agenten te hebben gehoord dat zij dat hadden gedaan om te kunnen meedenken en om het signalement van de dader te kennen. Zij noemde dat "goed politiewerk".

Van Weel schrijft aan de Tweede Kamer dat er alsnog gesprekken staan gepland met de betrokken agenten om de context vast te stellen en te bepalen of de inzage in de systemen functioneel was.

Door Redactie Hart van Nederland

© 2026 Talpa Network. Alle rechten voorbehouden. Geen tekst- en datamining.