Verdachte explosie Tarwekamp zegt meegesleurd te zijn in plan

Moshtag B., verdachte in de zaak rond de dodelijke explosie aan de Tarwekamp in Den Haag, zegt dat hij is meegesleurd in het plan om brand te stichten in de bruidswinkel van zijn ex-vriendin. Bij de explosie die daarop volgde, kwamen zes mensen om het leven.

Volgens B. wilde hij in eerste instantie alleen de jurken stelen om ze te verkopen, maar vonden zijn kompanen dit te veel gedoe. Medeverdachte Adil A. zou de brandstichting hebben bedacht, zei B. op de eerste dag van het proces. "Het zou veilig gaan, ze hadden er ervaring mee."

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Naar anderen wijzen

De 35-jarige Rotterdammer wees in gesprek met de rechters van de rechtbank Den Haag meermaals naar anderen. Ook gaf hij geen duidelijkheid over zijn precieze rol. B. antwoordde ontkennend toen een van de rechters hem vroeg of hij "de lakens uitdeelde". De rechter hield hem voor dat hij eerder zou hebben gezegd: "Ik heb die jongens opdracht gegeven. Het waren best wel domme jongens. Ik moest alles uitstippelen."

Met het stelen van bruidsjurken uit de winkel in de wijk Mariahoeve hoopte B. naar eigen zeggen dat hij zijn geld terug zou krijgen dat hij zijn ex gaf tijdens de relatie. Ergens tussen eind oktober en begin november 2024 veranderde dat plan.

Spullen aanschaffen

De verdachten schaften vervolgens onder meer zwarte kleding aan, cobra's, bakstenen om de ruiten in te gooien en jerrycans. Ook werd op jurken getest hoe die het beste in brand te steken. B. had enkele tapijttegels meegenomen uit de winkel om te zien of het vuur zich daarop snel zou verspreiden. Tijdens een voorverkenning in de nacht van 27 op 28 november hebben de uitvoerders volgens B. besproken hoe er brand gesticht moest worden.

Mourad B. (31) en Ilias B. (25) zouden op 30 november in België 170 liter benzine hebben getankt. In de nacht van 1 december zou de brand gesticht moeten worden. Moshtag B. was toen in Londen om zichzelf een alibi te verschaffen, zei hij.

Plan gestaakt

Het plan ging niet door omdat de twee vermoedelijke uitvoerders werden aangehouden op een parkeerplaats in Roosendaal. De mannen waren in het zwart gekleed en zaten in een bus vol met benzine en vuurwerk. Moshtag B. zou de volgende dag hebben gezocht naar nieuws over de mogelijke brand en over aanhoudingen, zou blijken uit gegevens op zijn telefoon.