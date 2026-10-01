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Stichting achter hulp na explosie Tarwekamp dreigt te verdwijnen

Persoonlijke verhalen

Vandaag, 17:44

Toen een galerijflat aan de Tarwekamp in Den Haag door explosie en brand werd verwoest in december 2024, stonden de vrijwilligers van Stichting Lichtpuntjes meteen klaar om te helpen. Deze stichting heeft er mede voor gezorgd dat slachtoffers en nabestaanden hun leven weer enigszins op de rit konden krijgen. Doordat er nu een grote bezuiniging op stapel staat in de gemeente Den Haag, gaat de subsidiekraan mogelijk dicht en dreigt de stichting om te vallen.

Directeur Naomi van Vliet zal er alles aan doen om dat te voorkomen. "We gaan als een muur staan om wat er is." Woedend is ze. Al twaalf jaar doen ze allerhande vrijwilligerswerk en mooie projecten in de stad. In 2021 werd het op aansturen van de gemeente een stichting. En nu krijgen ze doodleuk te horen dat de subsidie voor 2027 niet verlengd wordt.

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Van de klif gegooid

Heel misschien is er in 2029 wel weer geld, zo zei de gemeente tegen haar. "De projectleider van de gemeente zei: er is geen geld meer. Het is een ravijnjaar en wij worden van de klif gegooid. Belachelijk. Iedereen stond erbij en keek er naar. Maar er zijn ambtenaren nodig die vindingrijk zijn."

Afgelopen jaar en het jaar ervoor was er 440.000 euro beschikbaar. Er kon een vrijwilligersvergoeding betaald worden aan alle helpers, dat kostte in totaal zo'n 9000 euro per maand. En tal van werkgelegenheidsprojecten werden uitgevoerd.

We gaan door

"Wat de gemeente niet lukte om mensen aan het werk te helpen, dat lukte ons wel", aldus Naomi. "Als wij wegvallen is er geen alternatief. Maar we gaan door, al moet ik zelf alles vrijwillig doen."

De plannen van de gemeente staan in de begroting die vorige week is gepresenteerd. Wat betreft de subsidie voor Lichtpuntjes laat een woordvoerder van de gemeente weten dat er sprake was van een tijdelijke subsidieregeling. "Het was een incidentele subsidie. Dat was bij alle partijen bekend en dus nu bevestigd nu de subsidieregeling afloopt."

Door Redactie Hart van Nederland

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