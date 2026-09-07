Zeker dertig slachtoffers Tarwekamp willen hun verhaal doen in rechtszaak

Ongeveer dertig slachtoffers en nabestaanden willen hun verhaal vertellen tijdens de rechtszaak over de dodelijke explosie aan de Tarwekamp in Den Haag. Bij de explosie in december 2024 kwamen zes mensen om het leven en raakten vijf anderen gewond.

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Ook in de buurt was de impact enorm. Bewoners verloren hun huis, spullen en in sommige gevallen dierbaren. De inhoudelijke behandeling van de strafzaak begint op 4 november. Tijdens de rechtszaak krijgen slachtoffers en nabestaanden de kans om te vertellen welke gevolgen de ramp voor hen heeft gehad. Volgens de rechtbank willen op dit moment ongeveer dertig mensen spreken, maar dat aantal kan nog oplopen.

Een jaar na de ramp blikte Hart van Nederland terug met getroffen buurtbewoners:

2:41 Zondag een jaar later: de klap van Tarwekamp dreunt nog altijd na

Verklaring via audiobericht

Niet iedereen zal zelf in de rechtszaal staan. Sommige slachtoffers laten hun verklaring voorlezen door een advocaat of maken gebruik van een audio- of videoboodschap. Ook de eigenaresse van de bruidswinkel die doelwit zou zijn geweest van de explosie, wil haar verklaring via een opgenomen audiobericht laten horen.

De rechtbank verwacht dat de slachtofferdagen emotioneel zullen worden. Iedere slachtofferverklaring mag maximaal tien minuten duren.

68 schadevergoedingen ingediend

Ondertussen zijn ook tientallen verzoeken om schadevergoeding ingediend. De rechtbank heeft er inmiddels 68 ontvangen. Tijdens de behandeling wordt een reconstructie van de gebeurtenissen getoond. Voor veel bewoners draait de rechtszaak niet alleen om de schuldvraag, maar ook om het vertellen van hun verhaal en de gevolgen die de ramp nog altijd heeft voor hun leven.

De rechtbank verwacht half januari 2027 uitspraak te doen.