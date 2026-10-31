Rechtszaak Tarwekamp begint: Joanna (90) zag levenswerk verwoest worden

Bijna twee jaar na de verwoestende explosie aan de Tarwekamp in Den Haag begint volgende week de inhoudelijke rechtszaak tegen vier verdachten. Bij de ramp kwamen zes mensen om het leven en raakten meerdere mensen gewond. Ook de balletschool van Joanna van der Pijl (90) werd zwaar getroffen. De vrouw, die al zestig jaar balletles geeft, zag haar levenswerk door de explosie grotendeels verwoest.

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De explosie gebeurde in de vroege ochtend in de Haagse wijk Mariahoeve. Onder de dodelijke slachtoffers waren een vader, moeder en hun 17-jarige dochter. Hun toen 8-jarige zoontje overleefde de ramp, maar verloor zijn ouders en zus. Ook een 31-jarige man uit Voorburg, een 44-jarige man en een 63-jarige Hagenaar kwamen om het leven. Vier mensen raakten zwaargewond.

Ex-vriend verdacht van plannen aanslag

Volgens het OM was de aanslag gericht op de eigenaresse van een bruidsmodewinkel. Haar ex-vriend, Moshtag B., wordt gezien als het brein achter de explosie. Hij zou de vrouw maandenlang hebben gestalkt, bedreigd en mishandeld omdat hij niet kon accepteren dat hun relatie voorbij was. Ook zou hij haar telefoon hebben gehackt. Samen met drie andere mannen zou hij vervolgens de aanslag hebben voorbereid.

Een eerdere poging om de winkel in brand te steken mislukte op 1 december 2024. Een week later ging het alsnog mis. Volgens justitie drongen verdachten de bruidsmodezaak binnen, besprenkelden ze trouwjurken en de vloer met benzine en staken ze die in brand. De daaropvolgende explosie richtte enorme schade aan. Zeven woningen en acht bedrijfspanden werden volledig verwoest.

Diepe sporen bij slachtoffers

De ramp heeft diepe sporen nagelaten bij bewoners en ondernemers. Zo raakte de balletschool van Joanna van der Pijl, die al zestig jaar balletles geeft, zwaar beschadigd. Ook de wijnwinkel van ondernemer Ingo Wewer liep grote schade op. Sommige bewoners konden maandenlang niet terug naar huis en een deel wil helemaal niet meer terugkeren.

De rechtbank heeft negen zittingsdagen gepland voor de inhoudelijke behandeling van de zaak, de eerste begint woensdag 4 november. De vier verdachten worden onder meer vervolgd voor hun vermeende betrokkenheid bij de explosie en eerdere voorbereidingen voor brandstichting. De uitspraak wordt in januari 2027 verwacht.