OM eist taakstraf na busongeluk waarbij meisje (15) overleed

Het Openbaar Ministerie eiste maandag bij de rechtbank in Rotterdam een taakstraf van 150 uur tegen de 66-jarige verdachte die op 30 januari 2025 een zwaar ongeluk met een lijnbus veroorzaakte in Zwartewaal. Bij het tragische incident kwam een 15-jarig meisje om het leven. Zij was een van de inzittenden van de bus.

Het ongeval gebeurde op de kruising van de Groene Kruisweg en de Kraakweg. Parallel aan de Groene Kruisweg loopt een busbaan. De betrokken automobilist sloeg rechtsaf en had de bus op de busbaan voorrang moeten verlenen. Hij zegt dat hij de bus niet heeft gezien. Beide voertuigen botsten op elkaar. De bus belandde vervolgens in de sloot naast de busbaan.

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Slachtoffer raakte bedolven onder laag modder

Het meisje, dat voorin de bus zat, raakte bedolven onder een laag modder. De hulpdiensten vonden haar pas na een tweede zoekactie. Zij had door zuurstoftekort ernstige hersenschade opgelopen en overleed zes dagen na het ongeval in een ziekenhuis.

De buschauffeuse raakte gewond, evenals de automobilist, die vanuit zijn werk op weg was naar zijn huis in Hoogvliet.

Rechtbank bekeek beelden

De rechtbank bekeek tijdens de zitting beelden van het ongeval, gemaakt door een camera in de bus. Volgens de officier van justitie is daarop te zien dat de automobilist niet stopte om de bus voorrang te verlenen. De man had over zijn schouder moeten kijken, aldus de officier. Hij had de bus kort daarvoor op de busbaan zien rijden, in dezelfde richting als hijzelf. De man verklaarde dat hij zich niet kan herinneren dat hij de bus heeft gezien, ook niet toen die op zijn auto botste. "Ik hoorde gewoon een klap."