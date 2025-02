Meisje (15) dat onopgemerkt onder modder lag na busongeluk overleden

Het 15-jarige meisje dat op de intensive care belandde na een busongeluk in Zwartewaal (Zuid-Holland), is woensdagochtend in het Erasmus MC in Rotterdam overleden. Dat heeft haar familie bekendgemaakt.

De nabestaanden vragen media om met rust te worden gelaten om het verlies te kunnen verwerken. De politie zegt via een bericht op X de nabestaanden van het meisje heel veel sterkte te wensen.

Onder laag modder modder gevonden

Het meisje zat in een lijnbus die afgelopen donderdag in botsing kwam met een auto en daarna op zijn kant in een greppel terechtkwam. Ze werd pas na een halfuur gevonden, nadat een ander slachtoffer had gezegd dat dit meisje ook in de bus had gezeten. Het slachtoffer werd uiteindelijk onder een laag modder gevonden. Ze moest worden gereanimeerd en lag al die tijd op de intensive care, bevestigde de rector van de middelbare school van het meisje eerder tegen Hart van Nederland.

'Constant gevraagd of er nog mensen in de bus zaten'

Volgens de veiligheidsregio, die het woord voert namens de brandweer en de ambulancedienst, is door de hulpverleners "constant gevraagd of er nog mensen in de bus zaten". De scholiere werd uiteindelijk gevonden "op een moeilijk bereikbare plek". De bus lag half in een sloot en er was veel modder uit die sloot in de bus terechtgekomen, vertelt een woordvoerder. Het slachtoffer werd uiteindelijk onder een laag modder gevonden. De veiligheidsregio doet onderzoek naar het handelen van de eigen hulpverleners.

ANP