Meerdere gewonden door ongeluk met lijnbus in Zwartewaal

Door een ongeluk met een lijnbus in Zwartewaal in Zuid-Holland zijn meerdere inzittenden van de bus gewond geraakt, meldt de politie. Een van hen is gereanimeerd en met spoed naar het ziekenhuis gebracht.

De bus zou rond 16.00 uur in botsing zijn gekomen met een auto op de Groene Kruisweg, en reed daarna een sloot in. Op beelden van een correspondent is te zien dat de bus veel schade heeft opgelopen aan de voor- en zijkanten. Meerdere ruiten liggen eruit.

De politie onderzoekt nog wat er precies is gebeurd.