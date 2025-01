Meisje half uur onopgemerkt in bus na crash, leerlinge nog steeds op intensive care

Bij het ernstige busongeluk op de Groene Kruisweg bij Zwartewaal is donderdag een leerlinge van het Maerlant College gewond geraakt. Het meisje werd pas na een half uur in de bus gevonden en moest worden gereanimeerd. Ze ligt nog altijd op de intensive care, bevestigt rector Scheffer van de school vrijdag aan Hart van Nederland.

De streekbus, waarin twintig mensen zaten – onder wie veel scholieren – botste donderdagmiddag rond 16.00 uur op een auto en belandde vervolgens in een sloot. Tien inzittenden raakten gewond. Zes van hen werden ter plekke behandeld, vier anderen zijn naar het ziekenhuis gebracht.

Tweede leerling gewond

Onder hen was de leerlinge die lange tijd onopgemerkt in de bus bleef liggen. Een andere leerling van de school, die zelf gewond raakte, waarschuwde de hulpdiensten dat er nog iemand in de bus lag. Uiteindelijk is zij zelf ook met onbekende verwondingen naar het ziekenhuis gebracht.

Over de exacte oorzaak van de crash is nog niets bekend. De politie doet daar nog onderzoek naar.