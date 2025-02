School herdenkt overleden scholiere (15) uit verongelukte bus: 'Voor altijd trots op haar'

Op het Maerlant College in Brielle staat donderdag alles in het teken van het overlijden van de 15-jarige Naomi. De leerlinge uit 2 vmbo overleed woensdag in het ziekenhuis, nadat ze vorige week ernstig gewond raakte bij het busongeluk in Zwartewaal. Haar dood heeft een diepe impact op haar klasgenoten en docenten.

Op de middelbare school werd donderdagochtend tot 10.45 uur geen les gegeven, zodat leerlingen en docenten de kans kregen stil te staan bij Naomi’s overlijden. De dag begon met een bijeenkomst voor het personeel, waarna ook de scholieren de gelegenheid kregen om samen te komen. Ouders mochten hierbij hun kinderen ondersteunen.

Rector Michael Scheffers omschrijft de sfeer op school als bedrukt. "Dit ongeluk en het overlijden hebben grote impact op ons," zegt hij tegen de regionale omroep Rijnmond. "Het grijpt sommige leerlingen zeer aan. Je voelt het medeleven in de school, ook bij leerlingen die haar niet kenden. Het overlijden van een leeftijdsgenoot zo dichtbij komt altijd hard aan."

'Lege plek in de klas'

"Ze laat een lege plek in de klas achter", citeert Rijnmond rector Michael Scheffers. "Het kan hard aankomen als je een leeftijdsgenoot verliest, of je haar kent of niet. De dood kan altijd raken aan persoonlijk verlies."

Ontvang onze nieuwsbrief Wil je persoonlijke en indrukwekkende verhalen, met het laatste (positieve of regionale) nieuws, tips en achtergrond, in je mailbox ontvangen? Meld je dan aan voor de nieuwsbrief. Aanmelden Ja, ik wil graag wekelijks de nieuwsbrief van Hart van Nederland ontvangen met daarin het laatste nieuws en aanbiedingen die wijzelf of in samenwerking met onze partners organiseren. Meld je aan om wekelijks onze nieuwsbrief te ontvangen. Je kan je altijd uitschrijven. Persoonsgegevens worden verwerkt in overeenstemming met de Privacyverklaring van Talpa Network.

Naomi stond bekend als een vrolijke, opgewekte, zeer vriendelijke en beleefde leerling, schrijft Scheffers in een bericht aan ouders, dat is gedeeld door de regionale omroep. "Zij had oprechte interesse in zowel medeleerlingen als medewerkers. Haar aanwezigheid op school zal door velen worden gemist. Wij waren trots op haar en zullen dat altijd blijven."

Om Naomi te herdenken heeft het Maerlant College een gedenkhoek ingericht. Leerlingen en docenten kunnen hier op hun eigen manier afscheid nemen. "Na de bijeenkomsten worden de lessen hervat. Maar we begrijpen dat het, zeker voor leerlingen uit haar klas, zwaar kan zijn om een les te volgen," aldus rector Scheffers tegen Rijnmond.