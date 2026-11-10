Pijn en verdriet voeren boventoon in Tarwekampproces

Nabestaanden en slachtoffers deden dinsdag hun verhaal in de rechtbank in Den Haag tijdens de derde dag van het Tarwekampproces. De explosie op 7 december 2024 kostte zes mensen het leven. Vijf mensen raakten gewond bij het incident.

Een gezin dat de explosie overleefde, waarbij het appartement werd verwoest, sloot de reeks van emotionele slachtofferverklaringen af. "De explosie beschadigde mijn huis. Maar de grootste schade zit op een plek die niemand kan zien", zei een van de vier familieleden. "Ik weet inmiddels dat ik waarschijnlijk nooit meer dezelfde zal zijn als vóór die ochtend."

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Emotie en pijn

"Er is vandaag veel emotie en pijn uitgesproken, maar wel met waardigheid", sloot de rechtbankvoorzitter de dag af. "Bij velen komt terug dat jullie gevoel van veiligheid en rust is afgenomen." Woensdag worden de overige vijftien slachtofferverklaringen voorgelezen. Het strafproces gaat volgende week dinsdag verder met het bespreken van de persoonlijke omstandigheden van de vier verdachten. Dan zet het Openbaar Ministerie ook het bewijs uiteen en worden de strafeisen geformuleerd.

Joanna van der Pijl zag haar levenswerk verwoest worden door de explosie aan de Tarwekamp, zo is te zien in de bovenstaande video.