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Hoofdverdachte Tarwekamp had screenshots van aanslagplan op telefoon

Hoofdverdachte Tarwekamp had screenshots van aanslagplan op telefoon

Rechtszaak

Vandaag, 11:47

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Op een van de telefoons van Moshtag B. (35), de vermeende opdrachtgever van de fatale aanslag aan de Tarwekamp in Den Haag, zijn screenshots gevonden van het plan van aanpak. B. erkende dit donderdag ook zelf op de tweede zittingsdag in zijn strafzaak, terwijl hij woensdag bij de start van het proces nog in het midden hield of hij op de hoogte was van een plan van aanpak.

Het Openbaar Ministerie had het bewijsmateriaal achter de hand gehouden in de voorbereiding op het strafproces. Het OM concludeerde na de eerste zittingsdag en de ondervraging van B. toch het strafdossier te willen uitbreiden met de ontbrekende screenshots die op zijn telefoon waren gevonden.

De rechtbank honoreerde dit verzoek, ondanks protesten van de advocaten van medeverdachten Mourad B. (31) en Ilias B. (25), die worden verdacht van de dodelijke brandstichting op 7 december 2024. Die kostte aan zes mensen het leven.

Tijdens de eerste zittingsdag gaf Moshtag B. toe dat hij zijn ex-vriendin wilde raken. Haar bruidswinkel was daarbij het doelwit. Een samenvatting van wat er tijdens de zitting werd besproken, zie je in de onderstaande video:

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"Ik vraag me af welke konijnen er nog meer uit de hoge hoed zullen komen. Ik vind het wel lelijk om zo laat nog stukken toe te voegen", protesteerde Feride Tosun, de raadsvrouw van Mourad B. Op zijn laptop waren dezelfde afbeeldingen al gevonden door de politie.

'Be ready'

Dat de screenshots met instructies ook op de telefoon van Moshtag B. stonden, was voor de rechtbank meteen aanleiding om de vermeende opdrachtgever hierover te ondervragen. "Het kan kloppen", reageerde B. op de verdenking. Hij heeft zelf ook aankopen gedaan ter voorbereiding. Zo kocht hij bij een bouwmarkt onder meer ducttape en een schaar. Op de dag voor de aanslag stuurde hij een bericht aan Ilias B. met de tekst 'be ready', samen met vijf foto's van mogelijk het plan van aanpak.

Moshtag B. zou wraak hebben willen nemen op zijn ex-vriendin door haar bruidswinkel in brand te steken. Hij wordt daarnaast ook verdacht van stalking, bedreiging en mishandeling van zijn ex en computervredebreuk.

Door ANP

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