Vrouw verloor haar man bij explosie Tarwekamp: ‘Ik leef als robot’

“Zijn verlies raakt me in elke seconde van mijn leven.” Dat schreef een vrouw die haar 44-jarige man verloor bij de explosie aan de Tarwekamp in Den Haag. Op de tweede dag van het proces tegen vier verdachten las de rechtbank haar verklaring voor, net als die van andere nabestaanden en overlevenden.

De vrouw woont met haar drie kinderen in Griekenland. Ze vertelde dat het voor haar onmogelijk voelt om de kinderen zonder haar man op te voeden. Hij was een van de zes mensen die omkwamen toen op 7 december 2024 een explosie in een bruidswinkel leidde tot de instorting in de Haagse wijk Mariahoeve. “Mijn leven als mens is voorbij”, las de rechter voor. “Ik leef als robot.”

Ouders en zus verloren bij de explosie

Een agent vertelde het verhaal van een jongen die destijds 8 jaar oud was en zijn ouders en zus verloor bij de explosie. Hij werd wakker van een harde knal, hoorde zijn vader om hulp roepen en zag dat er brand was. Hij wist via de tak van een boom te ontsnappen en werd gered door een brandweerman. Volgens zijn tante hield de jongen zich sterk toen hij hoorde dat zijn gezin was omgekomen. Pas toen hij besefte dat hij ook naar een andere school moest, kwamen de tranen.

Ook de eigenaar van een café aan de Tarwekamp overleefde de explosie. Volgens hem hebben de gokautomaten in zijn café hem gered. “Ze hingen als een brug boven ons.” Een vriendin die die ochtend bij hem was, werd ook gered. Ze lag daarna vijf dagen in coma. Ze beschreef dat ze twee knallen had gehoord. "Bij de eerste dacht ik aan vuurwerk, bij de laatste dat Rusland ons zou aanvallen."

In de video boven dit artikel blikken we terug op de eerste zittingsdag.

Verdachten reageren op verklaringen

Mourad B. (31) en Ilias B. (25) worden ervan verdacht de aanslag te hebben uitgevoerd. “Ik vind het vreselijk wat er is gebeurd”, zei Mourad B. En Ilias B. zei: “Iedere dag ga ik ermee naar bed en sta ik ermee op.”

Moshtag B. (35), de vermoedelijke opdrachtgever, zei de gevolgen te betreuren. Hij zou uit wraak de bruidswinkel van zijn ex-vriendin hebben willen vernielen. Uit haar verklaring bleek dat de explosie haar financieel en mentaal zwaar heeft geraakt.

Ook Adil A. (34), die niet bij de aanslag aanwezig zou zijn geweest en tegen wie een minder zware verdenking geldt, richtte zich tot de slachtoffers en nabestaanden. “Mijn woorden hebben geen waarde. Ik kan alleen de waarheid bieden.”

Volgende week komen de slachtoffers uitgebreider aan het woord.