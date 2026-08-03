Man achter cafégijzeling Ede krijgt straf voor gijzeling in PI Vught

De 30-jarige Corné H., de man achter de geruchtmakende cafégijzeling in Ede in 2024, is maandag opnieuw veroordeeld. De rechtbank in Den Bosch legde hem een jaar voorwaardelijke gevangenisstraf op voor de gijzeling van medewerkers van de penitentiaire inrichting (PI) in Vught. Daarmee volgt de rechtbank de eis van het Openbaar Ministerie.

H. verbleef op de psychiatrische afdeling van de gevangenis toen hij op 5 december vorig jaar twee medewerkers gijzelde. Hij boeide hen vast en bedreigde hen met schilmesjes.

De man zat in Vught na een veroordeling voor de gijzeling in café Petticoat in Ede in 2024. Voor die zaak kreeg hij negen maanden cel en tbs met dwangverpleging. Inmiddels verblijft hij in een tbs-kliniek.

Medewerkers stonden doodsangsten uit

Op de bewuste dag had H. een schilmesje van het gevangenispersoneel gekregen om een smoothie te kunnen maken. Door daarmee te dreigen wist hij nog meer mesjes te bemachtigen. De gijzeling speelde zich af in een kantoorruimte van de inrichting en duurde enkele uren. De rechtbank stelde vast dat de betrokken medewerkers "doodsangsten" hebben uitgestaan. "Dit moet afschuwelijk zijn geweest", aldus de rechter.

In bovenstaande video doen slachtoffers van de gijzeling hun verhaal.

Na telefoongesprekken met onderhandelaars liet H. zijn gijzelaars uiteindelijk gaan, waarna hij werd overmeesterd door agenten van de Dienst Speciale Interventies.

In een eerder persoonlijkheidsonderzoek zijn tal van stoornissen bij H. vastgesteld. Ook in de zaak-Vught zijn de gedragskundigen van oordeel gebleven dat H. sterk verminderd toerekeningsvatbaar is. Omdat de man in de Edese zaak al de tbs-maatregel had gekregen, krijgt hij die niet nog eens.

Een onvoorwaardelijke celstraf vindt de rechtbank niet geschikt, omdat de tbs-kliniek "de meest veilige omgeving" is voor H. Een voorwaardelijke celstraf kan hem "extra stimuleren" aan een veilige en verantwoorde terugkeer in de maatschappij te werken.