Gijzelnemer café Ede ook vervolgd voor gijzeling in gevangenis Vught

Crime

Vandaag, 12:39 - Update: 2 uur geleden

Het Openbaar Ministerie gaat de 30-jarige Corné H. vervolgen voor een gijzeling in de PI Vught op 5 december vorig jaar. Hij hield daar meerdere medewerkers urenlang tegen hun wil vast en bedreigde hen met een mes. H. verbleef op dat moment in de gevangenis in afwachting van plaatsing in een tbs-kliniek. H. zat op dat moment gevangenis voor de gijzeling van vier mensen in een café in Ede.

H. probeerde met de gijzeling volgens het OM onder meer af te dwingen dat hij zou worden overgeplaatst naar een andere inrichting. In februari probeerden zijn advocaten dit ook met een kort geding te bewerkstelligen, maar de rechter oordeelde dat de Staat H. geen voorrang hoeft te geven op een plek in een tbs-kliniek.

Bij de verdachte werden eerder meerdere psychiatrische stoornissen vastgesteld. Maar een deskundige die hem na de tweede gijzeling onderzocht, heeft vastgesteld dat er geen sprake is van volledige ontoerekenbaarheid. "Hoewel hij psychisch ziek was, was hij zich bewust van het strafbare van zijn handelen en kan hij hiervoor ten dele verantwoordelijk worden gehouden", aldus het OM.

De gijzeling maakte veel indruk op familie van de gevangenismedewerkers, in deze video hoor je hun verhaal:

Spreekrecht

Het OM benadrukt dat de tweede gijzeling een zeer ernstig feit is en dat H. daarom vervolgd moet worden, "ook als dat betekent dat het langer duurt voordat zijn tbs-behandeling kan aanvangen". Voor de slachtoffers is het volgens het OM belangrijk dat zij tijdens een zitting gebruik kunnen maken van hun spreekrecht "om zo te kunnen vertellen wat hen die avond is overkomen en welke sporen dat heeft nagelaten". Ook kunnen ze dan een schadevergoeding vragen.

Wanneer de zaak wordt behandeld, is nog niet bekend.

Door ANP

Lees ook

Staat hoeft Corné H. geen voorrang te geven op plek tbs-kliniek
Staat hoeft Corné H. geen voorrang te geven op plek tbs-kliniek
Staat: situatie gijzelnemer Ede en Vught Corné H. niet ernstiger dan van andere wachtenden
Staat: situatie gijzelnemer Ede en Vught Corné H. niet ernstiger dan van andere wachtenden
PI Vught gaat aangifte doen na gijzeling, medewerkers ongedeerd
PI Vught gaat aangifte doen na gijzeling, medewerkers ongedeerd
Corné H. (28) hoort jaar cel en tbs eisen voor gijzeling café Ede
Corné H. (28) hoort jaar cel en tbs eisen voor gijzeling café Ede
Slachtoffers vertellen over gijzeling Ede: 'Vreesde voor mijn leven'
Slachtoffers vertellen over gijzeling Ede: 'Vreesde voor mijn leven'

