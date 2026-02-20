Staat hoeft Corné H. geen voorrang te geven op plek tbs-kliniek

Corné H., die vastzit voor een gijzeling in een café in Ede in 2024 en later ook medewerkers van PI Vught gijzelde, krijgt geen voorrang op een plek in een tbs-kliniek. Dat heeft de rechter vrijdag bepaald. Zijn advocaten wilden via een kort geding afdwingen dat hij sneller behandeld zou worden.

H. wacht inmiddels ruim een jaar op een plek in een kliniek. In die periode ging het meerdere keren mis. Hij verwondde zichzelf door scheermesjes in te slikken, stak zichzelf met een antenne en zette zijn onderbeen in brand. Op 5 december 2025 gijzelde hij meerdere medewerkers in de gevangenis in Vught.

Wachtlijst tbs loopt verder op

Uit eerdere informatie bleek dat H. autisme en PTSS heeft en stemmen hoort. Zijn advocaten noemden hem "onberekenbaar" en waarschuwden voor de gijzeling in Vught al voor een "dergelijk incident".

Tijdens de zitting twee weken geleden werd duidelijk dat 273 mensen wachten op een plek in een tbs-kliniek. Volgens de rechter is het tbs-systeem "volledig is vastgelopen". De staat werkt aan oplossingen, maar het lijkt er volgens de rechter niet op dat er snel extra plekken bijkomen.

Omdat de Staat tekortschiet tegenover alle mensen op de wachtlijst, ziet de rechter geen reden om Corné H. voorrang te geven. Daarmee blijft hij voorlopig wachten op een plek in een tbs-kliniek.