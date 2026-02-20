Volg Hart van Nederland
OverzichtRegioUitzendingenWeerTip de redactiePanelVideo's

Staat hoeft Corné H. geen voorrang te geven op plek tbs-kliniek

Rechtszaak

Vandaag, 14:28

Link gekopieerd

Corné H., die vastzit voor een gijzeling in een café in Ede in 2024 en later ook medewerkers van PI Vught gijzelde, krijgt geen voorrang op een plek in een tbs-kliniek. Dat heeft de rechter vrijdag bepaald. Zijn advocaten wilden via een kort geding afdwingen dat hij sneller behandeld zou worden.

H. wacht inmiddels ruim een jaar op een plek in een kliniek. In die periode ging het meerdere keren mis. Hij verwondde zichzelf door scheermesjes in te slikken, stak zichzelf met een antenne en zette zijn onderbeen in brand. Op 5 december 2025 gijzelde hij meerdere medewerkers in de gevangenis in Vught.

Wachtlijst tbs loopt verder op

Uit eerdere informatie bleek dat H. autisme en PTSS heeft en stemmen hoort. Zijn advocaten noemden hem "onberekenbaar" en waarschuwden voor de gijzeling in Vught al voor een "dergelijk incident".

Tijdens de zitting twee weken geleden werd duidelijk dat 273 mensen wachten op een plek in een tbs-kliniek. Volgens de rechter is het tbs-systeem "volledig is vastgelopen". De staat werkt aan oplossingen, maar het lijkt er volgens de rechter niet op dat er snel extra plekken bijkomen.

Omdat de Staat tekortschiet tegenover alle mensen op de wachtlijst, ziet de rechter geen reden om Corné H. voorrang te geven. Daarmee blijft hij voorlopig wachten op een plek in een tbs-kliniek.

Door ANP

Lees ook

Staat: situatie gijzelnemer Ede en Vught Corné H. niet ernstiger dan van andere wachtenden
Staat: situatie gijzelnemer Ede en Vught Corné H. niet ernstiger dan van andere wachtenden
Kort geding moet gijzelnemer Ede direct in tbs-kliniek krijgen
Kort geding moet gijzelnemer Ede direct in tbs-kliniek krijgen
Corné H. na gijzeling in afzondering in gevangenis Vught
Corné H. na gijzeling in afzondering in gevangenis Vught

Ontvang onze nieuwsbrief

Wil je persoonlijke en indrukwekkende verhalen, met het laatste (positieve of regionale) nieuws, tips en achtergrond, in je mailbox ontvangen? Meld je dan aan voor de nieuwsbrief.

Meld je aan voor onze wekelijkse nieuwsbrief met daarin het laatste nieuws en aanbiedingen die wijzelf of in samenwerking met onze partners organiseren. Je kunt je op ieder moment afmelden. Zie voor meer informatie de privacyverklaring.

Laatste nieuws
112
Advies & Tips
Economie
Entertainment
Infrastructuur
Milieu en Gezondheid
Politiek
Royalty
Sport
Tech
Weer
Regionieuws
Drenthe
Flevoland
Friesland
Gelderland
Groningen
Limburg
Noord-Brabant
Noord-Holland
Overijssel
Utrecht
Zeeland
Zuid-Holland
Voorwaarden
Over ons
Privacyverklaring
Gebruiksvoorwaarden
Cookieverklaring
Digitale diensten
Cookie instellingen
Adverteren
Vacatures
Publieksservice
Tip de redactie
Correcties en aanvullingen
Redactiestatuut Hart van Nederland
Toegankelijkheid
Contact met de redactie
020-8007777
hart@talpanetwork.com
Volg Hart van Nederland
© 2026 Talpa Network. Alle rechten voorbehouden. Geen tekst- en datamining.