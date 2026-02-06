Volg Hart van Nederland
OverzichtRegioUitzendingenWeerTip de redactiePanelVideo's

Staat: situatie gijzelnemer Ede en Vught Corné H. niet ernstiger dan van andere wachtenden

Crime

Vandaag, 18:03

Link gekopieerd

De situatie van Corné H., die is veroordeeld voor een gijzeling in Ede in 2024 en onlangs medewerkers in de gevangenis in Vught gijzelde, is niet ernstiger of schrijnender dan die van andere mensen die wachten op een plek in een tbs-kliniek. Dit zegt de Staat vrijdag in het kort geding dat door de advocaten van H. is aangespannen. Daarmee zou H. geen voorrang moeten krijgen en dus niet direct geplaatst moeten worden, volgens de Staat.

De man kreeg na de gijzeling in Ede cel en tbs opgelegd. Inmiddels wacht hij ruim een jaar op een plek in een tbs-kliniek en hebben er meerdere gewelddadige incidenten plaatsgevonden. Zo heeft H. zichzelf verwond. Op 5 december gijzelde hij meerdere medewerkers in Vught.

Zijn advocaten hebben bij de gevangenis meermaals aandacht gevraagd voor de situatie van H. en zelfs gewaarschuwd voor een "dergelijk incident". H. heeft autisme, PTSS en hoort stemmen. Ze willen dat H. snel in een tbs-kliniek komt, omdat de situatie nu uitzichtloos is en hun cliënt "onberekenbaar". Er zijn 273 mensen in afwachting van een plek in een tbs-kliniek.

Lange wachtlijsten

Niet alleen vindt de Staat dat H. geen voorrang 'verdient' ten opzichte van andere wachtenden, ook speelt de meest recente gijzeling in Vught een rol. Het Openbaar Ministerie moet namelijk nog besluiten wat het met de zaak wil doen en het kan zijn dat (de uitkomst van) een eventuele rechtszaak een tbs-behandeling in de weg kan zitten als die al zou zijn gestart, aldus de Staat.

De advocaten van H. hekelen dat de politiek opriep om meer tbs op te leggen na de zaak-Anne Faber, maar dat de wachtlijsten alleen maar langer worden zonder goede oplossingen hiervoor. De advocaten vinden dat de Staat niet voldoet aan haar zorgplicht.

"Ik wil dat er geen slachtoffers meer komen", zegt H. vrijdag zelf tegen de rechter. De rechter doet over twee weken schriftelijk uitspraak.

Door ANP

Lees ook

PI Vught gaat aangifte doen na gijzeling, medewerkers ongedeerd
PI Vught gaat aangifte doen na gijzeling, medewerkers ongedeerd
Corné H. na gijzeling in afzondering in gevangenis Vught
Corné H. na gijzeling in afzondering in gevangenis Vught
Corné werd in allerlei appgroepen bestempeld als gijzelnemer Ede: 'Ik doe geen vlieg kwaad'
Corné werd in allerlei appgroepen bestempeld als gijzelnemer Ede: 'Ik doe geen vlieg kwaad'
Corné H. (28) hoort jaar cel en tbs eisen voor gijzeling café Ede
Corné H. (28) hoort jaar cel en tbs eisen voor gijzeling café Ede

Ontvang onze nieuwsbrief

Wil je persoonlijke en indrukwekkende verhalen, met het laatste (positieve of regionale) nieuws, tips en achtergrond, in je mailbox ontvangen? Meld je dan aan voor de nieuwsbrief.

Meld je aan voor onze wekelijkse nieuwsbrief met daarin het laatste nieuws en aanbiedingen die wijzelf of in samenwerking met onze partners organiseren. Je kunt je op ieder moment afmelden. Zie voor meer informatie de privacyverklaring.

Laatste nieuws
112
Advies & Tips
Economie
Entertainment
Infrastructuur
Milieu en Gezondheid
Politiek
Royalty
Sport
Tech
Weer
Regionieuws
Drenthe
Flevoland
Friesland
Gelderland
Groningen
Limburg
Noord-Brabant
Noord-Holland
Overijssel
Utrecht
Zeeland
Zuid-Holland
Voorwaarden
Over ons
Privacyverklaring
Gebruiksvoorwaarden
Cookieverklaring
Digitale diensten
Cookie instellingen
Adverteren
Vacatures
Publieksservice
Tip de redactie
Correcties en aanvullingen
Redactiestatuut Hart van Nederland
Toegankelijkheid
Contact met de redactie
020-8007777
hart@talpanetwork.com
Volg Hart van Nederland
© 2026 Talpa Network. Alle rechten voorbehouden. Geen tekst- en datamining.