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OM wil jaar voorwaardelijk voor Corné H. na gijzeling in gevangenis Vught

OM wil jaar voorwaardelijk voor Corné H. na gijzeling in gevangenis Vught

Rechtszaak

Vandaag, 14:45

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Het Openbaar Ministerie heeft maandag een jaar voorwaardelijke gevangenisstraf geëist tegen de 30-jarige Corné H. Hij staat terecht voor het gijzelen van meerdere medewerkers in de gevangenis in Vught op 5 december vorig jaar. H. verbleef daar op de psychiatrische afdeling na zijn veroordeling voor de gijzeling van vier mensen in een café in Ede in maart 2024.

H. zegt dat het een impulsieve actie is geweest. Hij verblijft sinds een maand in een tbs-kliniek, in het kader van de maatregel die hij kreeg opgelegd in de zaak-Ede. Die moet wat het OM betreft worden voortgezet. Justitie zag daarom af van het opnieuw eisen van tbs. Een onvoorwaardelijke celstraf zou de inmiddels ingezette tbs-behandeling van H. doorkruisen, aldus de officier van justitie.

Dat zou het gevaar voor herhaling verhogen; een psycholoog die H. heeft onderzocht, schat dit als hoog in.

De gijzeling maakte veel indruk op familie van de gevangenismedewerkers, in deze video hoor je hun verhaal:

Gijzeling in gevangenis Vught: 'Het is echt schrikken'
1:51

Gijzeling in gevangenis Vught: 'Het is echt schrikken'

H. kampt al jaren met complexe psychiatrische problematiek. Hij deed meerdere suïcidepogingen en heeft zich meermaals verwond. Op zijn zestiende kwam hij voor het eerst in aanraking met politie en justitie.

'Ware nachtmerrie'

Volgens de officier was de gijzeling van het personeel in Vught "een ware nachtmerrie" voor de slachtoffers. Drie van hen hield hij urenlang gegijzeld in een kantoorruimte. Een paar anderen bedreigde hij. H. gebruikte een paar schilmesjes die hij op de afdeling had bemachtigd. Een onderhandelaar van de politie wist hem uiteindelijk over te halen zich over te geven, waarna hij werd ingerekend door de Dienst Speciale Interventies.

Drie betrokken medewerkers maakten in de rechtszaal gebruik van hun spreekrecht. Zij beschreven de grote gevolgen die de gijzeling voor hun leven heeft gehad.

Door ANP

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