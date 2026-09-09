Zaak over bangalijst Utrecht verplaatst naar rechtbank Gelderland

Het proces over de beruchte bangalijst van het Utrechtse Studenten Corps (USC) loopt vertraging op. De zaak zou volgende week dienen bij de rechtbank in Utrecht, maar gaat voorlopig niet door. Het proces wordt verplaatst naar de rechtbank in Gelderland.

Op de bangalijst, die vorig jaar binnen het studentencorps rondging, stonden namen, foto's en persoonsgegevens van vrouwelijke studenten. Daarbij werden ook seksueel getinte en kwetsende opmerkingen over hen gemaakt. Vier mannelijke leden van het USC zijn verdachten in de zaak.

Eerder vertelde Ina Brouwer de advocaat van de slachtoffers dat haar cliënten last hebben van huilbuien en paniekaanvallen:

5:59 Slachtoffers 'bangalijst' Utrecht isoleren zich: 'Ze hebben huilbuien en paniekaanvallen'

In totaal deden vier vrouwen die op de lijst stonden aangifte. Een van hen blijkt familie te zijn van een medewerker van de rechtbank in Utrecht. Om elke twijfel over de onafhankelijkheid van de rechters te voorkomen, is besloten de zaak door een andere rechtbank te laten behandelen. Wanneer de inhoudelijke behandeling plaatsvindt, is nog niet bekend. Wel is al besloten dat de rechtbank in Gelderland de zaak gaat behandelen.

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Ophef over bangalijst Utrechts Studenten Corps

De bangalijst zorgde vorig jaar voor grote ophef. De lijst werd binnen het studentencorps verspreid en leidde tot verontwaardiging, onder meer vanwege de vernederende en seksueel getinte opmerkingen over vrouwelijke studenten. De affaire zette opnieuw de discussie in gang over de cultuur binnen studentenverenigingen.